%%%Kolle Rebbe Hamburg und DDB Barcelona gestalten Kampagne zur Audi Black Edition %%%



Audi inszeniert seine Black Edition-Modelle mit schwarzem Humor (Foto: Kolle Rebbe)

Audi Deutschland in Ingolstadt bewirbt mit einer integrierten Kampagne das modellreihenübergreifende Ausstattungspaket Audi Black Edition. Zum Einsatz kommen dabei TV-Spots sowie Print-, Online-, Social Media- und Digital-Maßnahmen. Die Kampagne, mit dem Claim 'Welcome to Black.', wurde gemeinsam von Kolle Rebbe Hamburg und DDB Barcelona entwickelt.

Die schwarzen Designelemente der Audi Black Edition sollen Akzente setzen und den Audi Modellen einen "ausdrucksstarken und individuellen Auftritt" verleihen. Die Kampagne soll ferner passend zum Look der 'Black'-Modelle nicht nur Charakteristikum für die Fahrzeuge sein, sondern auch für die Haltung der Fahrer stehen.

In diesem Zuge kommen die vier Filme mit einem Augenzwinkern und einer Prise schwarzem Humor daher. Die TV-Spots wurden von DDB mit Regisseur Alex Feil und Tempomedia umgesetzt. Für die Inszenierung der Motive sind Kolle Rebbe mit dem Fotografen Kai-Uwe Gundlach und der Postproduktion Trey verantwortlich.