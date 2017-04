%%%So sieht der neue Astra 'Kiezmische'-Film von Philipp und Keuntje aus %%%



Astra startet eine Kampagne, um die Alsterwasser-Sorte 'Kiezmische' neu zu positionieren (Foto: PuK)

Nachdem Astra mit dem Relaunch der Alsterwasser-Sorte kürzlich für Aufregung im Social Web sorgte, folgt nun ein neuer Versuch, die neue 'Kiezmische' von Astra zu positionieren. Die Marke aus dem Hause Carlsberg wollte ursprünglich mit dem Zusatz 'Radler' das Produkt bewerben. Nach einem Facebook-Voting (15.000 User haben für Alster gestimmt, 2.600 für Radler) war die Idee dann hinfällig.

In dem neuen Film, der auf Facebook, YouTube und Instagram zu finden ist, wird eine Meerjungfrau am Tresen gezeigt, die den Durst eines Mannes löscht. Das Fazit lautet: 'So geil schmeckt nur Astra'. Im Clip wird auch das Ergebnis der Abstimmung auf Facebook aufgegriffen. Passende Plakatmotive sind ab nächster Woche in Hamburg zu sehen. Für die Kreation zeichnet die Hamburger Stammagentur Philipp und Keuntje verantwortlich. Produziert wurde die Inszenierung von Regisseur Djawid Hakimyar und der Filmproduktion It's us, die bereits im vorherigen Film 'Saug geil' performten.

Ansprechpartner bei Carlsberg Deutschland sind Kristian Walsoe (Marketing Director), Bianca Mittelstädt und Alexandra Albrecht (beide Brand Portfolio Director) sowie Nadine Morawe (Senior Brand Managerin). Bei Philipp und Keuntje ist das Team um Executive Creative Director Robert Müller und Executive Client Service Director Oliver Kielinski zuständig.