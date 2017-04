%%%Mutabor entwickelt Corporate Identity für das weltweit erste elektrische Air Taxi%%%



Mit dem von Lilium gestalteten Air Taxi soll fliegen für Jedermann möglich sein (Foto: Mutabor)

Das in München ansässige Aviation Start-up Lilium präsentiert das weltweit erste Flugzeug für Jedermann. Mit dem Launch der neuen Webseite will die Marke nun auch ihr neues von der Hamburger Agentur Mutabor gestaltetes Logo und Markendesign in die Welt tragen.

"Das Air Taxi von Lilium setzt nicht nur Maßstäbe in Sachen Technik, sondern auch in Sachen Produktdesign. Fakt ist: Hinter jedem starken Produkt steht eine starke Marke. Umso mehr haben wir uns gefreut, als Lilium mit dem Wunsch auf uns zukam, die Marke gemeinsam zu schärfen und eine visuelle Identität für sie zu kreieren", erklärt Heinrich Paravicini, Chief Creative Officer bei Mutabor.

Im Rahmen der Zusammenarbeit fungierte Mutabor für Lilium als strategischer Partner bei der Ausarbeitung und Schärfung des Markenkerns und der Markenwerte. Zudem entwickelte die Agentur die Corporate Identity, inklusive Logo-Entwicklung, CD-Guidelines, Webseitenkonzeption und -gestaltung.

Die Designagentur Mutabor arbeitet bereits seit April 2016 für Lilium. Das Start-up wurde 2015 von Daniel Wiegand (CEO), Sebastian Born (Head of Mechanics), Patrick Nathen (Head of Aerodynamics) und Matthias Meiner (Head of Flight Control) gegründet. Das Ziel war es, das erste voll elektrische, vertikal startende und landende Flugzeug zur Personenbeförderung zu schaffen.