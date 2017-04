%%%Ergo engagiert Jung von Matt für Sonderprojekte%%%

Beim Ergo-Pitch hat Jung von Matt das Rennen gemacht. Nach Informationen von 'new business' soll sich die Hamburger Agentur um die Re-Positionierung der Düsseldorfer Unternehmensgruppe und der internationalen Versicherungs-Marke Ergo kümmern. Die Vergabe der Sonderprojekte – allerdings ohne konkrete Nennung der Aufgaben – bestätigen sowohl Ergo als auch Jung von Matt.

Der Versicherer setzt hierzulande bislang auf die Hamburger Agentur Track als Stammbetreuer. Das wird mindestens noch bis zum Ende des Jahres so bleiben, denn dann läuft der Vertrag der beiden aus. Wie es danach weitergehen wird, ist noch ungewiss. Das unterstreicht auch der kürzlich erfolgte Wechsel von Andreas Lampersbach, Leiter Kommunikation und Markenführung bei Ergo und verantwortlich für den jüngsten Ergo-Pitch. Ihn zog es zum 1. April in gleicher Position zum Mutterkonzern Munich Re (zweitgrößter Versicherer in Deutschland hinter der Allianz).

Wer bei Ergo nun die Umpositionierung mitbetreuen wird und wie der Versicherer zum Thema Leitagentur steht, lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 17 von 'new business'. Ein Probe-Abo kann hier bestellt werden.