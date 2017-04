%%%Win Creating Images neue Thomy-Leadagentur %%%



'Thomy Würzsaucen' im neuen Outfit (Foto: Win Creating Images)

Nach einem Pitch im Hause der Nestlé Deutschland AG, Frankfurt, um die Marke 'Thomy' grüßt die Aachener Agentur für Packaging Design Win Creating Images als neue Leadagentur.

Erstes Ergebnis der Zusammenarbeit sind die neu gestalteten 'Thomy Würzsaucen'. Aufgabe war es, über das Label Genuss, Hochwertigkeit und Natürlichkeit zu kommunizieren und somit den Konsumenten davon zu überzeugen, dass die Kompetenz von 'Thomy' weit über Mayonnaise und Senf hinausgeht.

"Unsere Kompetenz in Geschmack und Qualität unserer Thomy Nass-Saucen soll natürlich auch durch das Design transportiert werden. Win war hier für uns der optimale Sparringspartner, um genau das auf das Packaging der Würzsaucen zu übertragen. Der Relaunch der Würzsaucen war das erste größere Projekt mit den Packaging-Profis von Win und wir freuen uns bereits auf die nächsten überzeugenden Designs und auf eine weiterhin kreative und professionelle Zusammenarbeit", so Claudia Manthey, Brand Managerin 'Thomy'.

Getreu dem Markenclaim 'Thomy ... hier kommt der Genuss' wurden die Serviervorschläge deutlich größer arrangiert. Mit der Sauce als Hauptdarsteller in der Bildinszenierung soll der Verbraucher überzeugt werden, dass die Produkte nicht nur beim Grillen die Bratwurst verfeinern, sondern auch eine schlichte Mahlzeit in ein Genusserlebnis verwandeln können. Die Food-Fotografie setzte Win in seinem Inhouse-Fotostudio in Aachen um.

Passend dazu entwickelten die Win-Designer einen Hintergrund in Holzoptik und wählten für die Sortennamen eine Typo, die einem energischen Pinselstrich gleicht. Durch größere Sortenbezeichnungen und ein auffälliges Colorcoding soll dem Kunden zudem die Orientierung im Regal erleichtert werden.

"Es hat uns riesig gefreut, bei unserem ersten Pitch für den Nestlé-Konzern zu überzeugen. Wir arbeiten für Thomy an tollen Projekten und sind glücklich, dass der Kunde so zufrieden ist mit der ersten Zusammenarbeit", sagt Luc Bütz, Geschäftsführer der Win-Gruppe.