%%%Preuss und Preuss startet in Stuttgart und holt weiteren Geschäftsführer%%%



Die neue Führungsmannschaft bei Preuss und Preuss (v.l.): Lutz Plümecke, Michael und Nina Preuss (Foto: Preuss Preuss)

Nach sechs Jahren im Geschäft zündet die in Berlin ansässige Agentur Preuss und Preuss die nächste Stufe: Die beiden Gründer Nina und Michael Preuss wagen den nächsten Schritt, um sich örtlich und personell zu erweitern. Mit dem neuen Geschäftsführer mit Lutz Plümecke und einem weiteren Büro in Stuttgart stehen die Zeichen auf Expansionskurs. Zudem bezieht der Dienstleister eine neue, größere Fläche in Berlin Mitte.

"In den letzten Jahren wurden wir als kleine, feine Kreativagentur wahrgenommen. Das feine soll bleiben, das kleine war bei großen Aufträgen und Anfragen immer ein wenig hinderlich. Auch weil die Welt der Kommunikation immer komplexer wird, Kunden aber am liebsten alles aus einer Hand wollen. Deshalb stellen wir uns jetzt für die Zukunft auf, ab jetzt machen wir richtig ernst", so Michael Preuss.

Der Neuzugang Plümecke war die vergangenen Jahre im Marketing der gemeinsamen Sparkassen-Werbung tätig, und zeichnete vorher als Kreativdirektor und Familyleiter bei Scholz & Friends Berlin. Von dort kennt Plümecke auch Nina und Michael Preuss. Seinerzeit war Nina Preuss als leitende Beraterin für die Baden-Württemberg Kampagne 'Wir können alles außer Hochdeutsch' verantwortlich. Als Kreativ-Werbeleiter im Sparkassen-Finanzportal war Plümecke vor allem für die digitale Transformation der Sparkassen-Kommunikation zuständig, angefangen von der Social-Content-Kampagne 'Giro sucht Hero' mit Joko+Klaas (2011) bis hin zur aktuellen Chatbot-Kampagne für die Geld-Senden-Funktion 'Kwitt' (beides Agentur JvM/Spree).

Im Juni 2017 eröffnet Preuss und Preuss offiziell eine Dependance im Zentrum von Stuttgart, in einer alten Stadtvilla, die gerade noch umgebaut wird. "Als Stuttgarterin, habe ich schon immer mit einem Auge in den Süden geschielt, jetzt gibt es genug Anlass, auch dort aktiv zu werden", so Nina Preuss. Die ersten sechs Mitarbeiter sind bereits in einem Interimsbüro aktiv, weitere werden aktuell noch gesucht. Kein einfacher Markt für hochqualifizierte Werber, wissen Nina und Michael Preuss aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Jung von Matt/Neckar. Dennoch hat sich das Unternehmerpaar auch hier einen Hochkaräter geangelt. Von Beginn an mit an Bord ist Client Service Director Jens Wages, ebenfalls Ex-Jung von Matt. Nina Preuss wird mit Wages die Geschäfte in Stuttgart führen. Lutz Plümecke in Berlin. Und Michael Preuss wird an beiden Standorten das kreative Produkt mitverantworten.

Preuss und Preuss, 2010 gestartet, betreut mit einer 20-köpfigen Mannschaft unter anderem Deutsche Raumfahrt (BDLI), dm, Egmont Ehapa Media, fitbox (Die Fitness Revolution), Institut Francais und den Kölner Zoo. Zu den bekannteren Arbeiten aus dem vergangenen Jahr aus dem hause der Agentur zählt die 'Einfach ist mehr'-Imagekampagne für Aldi Süd. Zu den Neukunden gehören ein Unternehmen aus dem Bereich Automobilität sowie ein großer Lebensmitteleinzelhändler, beide aus dem süddeutschen Raum.