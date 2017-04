%%%Sassenbach inszeniert Kuka Geschichten aus der Industrie 4.0 %%%



Kuka-Mitarbeiter Dr. Martin Lehl gibt im TV Einblicke in seine Arbeit (Foto: Kuka)

Im Auftrag des Augsburger Automatisierungs- und Roboterherstellers Kuka hat die Münchner Agentur Sassenbach Advertising unter dem Motto 'Born for Industry 4.0' vier Spots umgesetzt. Diese setzen die persönlichen Talente von Kuka-Mitarbeitern in Szene. Dass B-to-B-Kommunikation unterhaltsam und spannend sein kann, bewies die Agentur bereits mit dem Film-Duell zwischen einem Roboter und Tischtennis-Ass Timo Boll als Markenbotschafter. Der Onlinefilm wurde wenige Stunden nach Veröffentlichung zum YouTube-Hit und zählt bis heute über sieben Millionen Klicks. Zwei weitere, aufwendig inszenierte Filme folgten.

"Kuka steht wie kaum ein anderes deutsches Unternehmen für Innovationen und Automatisierung, seine Mitarbeiter sind 'Die' Treiber der Industrie 4.0. Unsere Aufgabe war es, hierfür einen spannenden Rahmen zu schaffen, jenseits aller üblichen Klischees", erklärt Hans Neubert, Creative Director bei Sassenbach Advertising. "Mittels kreativem Storytelling und authentischen Testimonials wollen wir die abstrakten, aber sehr bedeutsamen Zukunftsthemen von Kuka greifbar machen und gleichzeitig unterhalten."

Die neuen vier Filme, die in Zusammenarbeit mit der Filmproduktion Mr. Bob und dem Regisseur Matthias Thönnissen ('Twin Fruit') entstanden, erzählen von den besonderen Fähigkeiten und Eigenheiten der Mitarbeiter: Der Mobile Robotik-Spezialist Dr. Patrick Pfaff ist beispielsweise immer auf der Suche nach etwas Neuem, er ist ein Erfindertyp durch und durch und möchte alles als Erster ausprobieren. Ferner werden die Kollegen Dr. Martin Lehl, Rohitashwa Pant und Dr. Kerstin Höfle vorgestellt. Die Spots feiern auf der Hannover Messe, die vom 24. bis 28. April 2017 stattfindet, am Kuka Stand in Halle 17 Premiere. Außerdem werden die Filme auf der Kuka-Website und allen Social Media-Kanälen zu sehen sein.