%%%Result International: WPP führt M&A Liste für Q1 2017 an%%%

Die britische Agentur-Holding WPP Group ist im ersten Quartal 2017 der aktivste Käufer im Sektor Marketing und Kommunikation. Zu dem Ergebnis kommt die Merging- & Akquisition-Beratung Result International, die die Kauf-Aktivitäten im Bereich Marketing und Kommunikation analysiert hat.



Insgesamt hat WPP direkt oder über eine Tochter neun Deals in Q1 2017 realisiert. Der Fokus lag dabei in den aufstrebenden Märkten wie Indien, China und Brasilien. Danach folgen die Agentur-Holdings Dentsu und Publicis mit je vier Käufen. Die japanisch-britische Holding Dentsu-Aegis war in den letzten Quartalen der Top-Käufer. Die französische Agentur Holding Publicis hatte sich zuletzt bei Käufen zurückgehalten und ist nun wieder im Geschäft.



Laut Result International gab es im ersten Quartal 2017 global 219 Deals im Bereich Marketing und Kommunikation - 19 weniger als noch im Vor-Quartal. Für West-Europa geht die Bilanz nach oben. Waren es im Q4 2016 nur 51 Zukäufe, sind es nun 61 im I. Quartal 2917. Insbesondere Continental-Europa ist attraktiv für Agenturen, ihren Kunden globalen Service anbieten wollen, wie unter anderem die kürzlich erfolgte Übernahme von SinnerSchrader durch die Consulting-Company Accenture belegt.



Besonders begehrt sind Agenturen, die digitalen Full-Service anbieten. In diesem Segment gab es schon 27 Zukäufe in diesem Jahr. Auch Agenturen mit den Disziplinen Website/UX, Design und Build werden verstärkt nachgefragt, hier stieg die Zahl der Käufe von neun in Q4 2016 auf 15 in Q1 2017. Ebenfalls zugenommen haben die Käufe von Event/Experiential-Agenturen - hier erhöhten sich die Deals von elf auf 19.

Im Bereich Media Buying sank die Nachfrage von 20 auf nunmehr neun Übernahmen. Data/Analytics Agenturen standen im 1. Quartal 2017 ebenfalls weniger hoch im Kurs, nur vier Käufe in Q1 2017 im Vergleich zu zwölf Deals im Q4 2016.