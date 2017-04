%%%KFC will Hühnchen-Sandwich ins All schicken %%%

Das Weltall steht bei Marketing-Aktionen derzeit hoch im Kurs. Nachdem der US-Brauer Budweiser im März 2017 bekannt gab, dass er eine Bierbrauerei auf dem Mars plant, zieht nun die Fast-Food-Kette KFC nach.Im neuen Werbe-Spot, den die Agentur Wieden+Kennedy Portland konzipiert hat, kündigt Rob Lowe, der neue Colonel, die geplante Weltraum-Mission an. KFCs "The Zinger" soll ins All reisen. Weitere Informationen und Details zu KFCs Space-Plan sollen im Laufe des Frühjahrs folgen.