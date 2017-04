%%%Heimat Wien gewinnt weltweiten Gardena-Etat%%%

Der Wiener Ableger der TBWA-Tochter Heimat zeichnet als neue Leitagentur von Gardena, einer Marke der Husqvarna Group in Stockholm. Der Dienstleistern setzte sich in einem zweistufigen Pitch um die internationale Brand-Kampagne der hierzulande in Ulm ansässigen Marke durch und betreut im Rahmen des Mandats Klassik-, Digital- und Ambient/Experiential-Maßnahmen zunächst drei Jahre lang.

Marco Heller, Global Director Brand Management von Gardena: "In den letzten Jahren hat sich im Garten viel getan. Nicht nur in den Regalen, sondern auch davor. Gärtnern wurde jünger, cooler, hipper. Das Arbeiten mit und in der Natur wurde regelrecht zum Trend. Stichwort: City Gardening. Für die Marke Gardena bringt das große Chancen, aber auch Herausforderungen. Es gilt, den Spagat zwischen Tradition und Innovation zu meistern." Laurent Van Hoestenberghe, Vice President Brand & Marketing von Gardena, ergänzt: "Seit über 50 Jahren lässt die Marke Gardena mit ihren innovativen Produkten Menschen ihre ureigene Schaffenskraft mit allen Sinnen erleben und bringt sie mit der Natur in Verbindung. Die Tatsache, dass der Garten und damit eine Naturverbundenheit im Trend liegen, bietet uns viele Entwicklungsmöglichkeiten."

Georg Feichtinger, GF Kreation, Heimat Wien, zu dem neuen Etat: "Immer mehr Menschen zieht es zurück zur Natur. Nach dem Trend zum Vollbart ist es nun sozusagen der eigene Garten – und der kann überall sein. Es gilt 'Garten' neu zu denken." Heimat GF Beratung Markus Wieser merkt außerdem an, dass es nicht allzu oft vorkomme, dass eine österreichische, eigentümergeführte Agentur sich in einem Pitch um die weltweite Marken-Kampagne einer international renommierten Traditionsmarke durchsetze.

Ein wesentlicher Aspekt für Gardena seien neue Wege in der Kommunikation unter dem Stichwort Digital. Dazu sagt Stefan Schäffer, Digital Director bei Heimat Wien: "Bei Gardena handelt es sich um eine Marke, die das genaue Gegenteil der digitalen, virtuellen Welt repräsentiert. Allerdings gilt das nur oberflächlich. Zwar geht es beim Arbeiten mit und in der Natur immer um 'analoge', zutiefst natürliche und vor allem reale Sinneserfahrungen, das gilt aber nur auf der ersten Ebene. Die zweite Ebene – das Austauschen und Ausleben der Erfahrungen – geschieht immer mehr in den digitalen Medien. Denn auch wenn der City-Gardner in der einen Hand eine Schaufel hält, hat er das Smartphone noch immer in der anderen. Kurz: Im Garten, wo auch immer der ist, wird heute nicht nur Obst und Gemüse für das soziale Umfeld gezogen, sondern auch Content für Social Media produziert."

Die neue Ausrichtung der Marke Gardena wird im Laufe der nächsten drei Jahre weltweit implementiert. Die Brand-Kampagne umfasst Print-, TV- und Digital-Maßnahmen. Zudem sind weltweit diverse Leuchtturm-Aktionen geplant. Erste Arbeiten (TVC 'Rollsammler' und 'StarCut') waren bereits in Deutschland on air. Bei den Spots unterstützte die Filmproduktion Sabotage Films in Berlin.

Die 1999 in Berlin gegründete Agentur Heimat hat außerdem Büros in Hamburg und Zürich. Unter der Ägide von Markus Wieser und Georg Feichtinger sitzt Heimat seit 2015 zudem in Wien. Der Dienstleister betreut neben Gardena außerdem Bipa, 'Wiener' und mjam.at (Lieferservice für Essen aus über 600 Restaurants).