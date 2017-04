%%%Aldi Süd lanciert Bistro mit Ogilvy und Pop Up My Brand %%%



Aldi Süd geht mit Ogilvy und Pop Up My Brand unter die Gastronomen (Foto: Pop Up My Brand)

Die Unternehmensgruppe Aldi Süd, Mülheim a.d.R., eröffnet morgen das erste Aldi Bistro. Untergebracht in acht Schiffscontainern hat das Etablissement des Discounters für insgesamt drei Monate am Kölner Mediapark geöffnet. Für die Konzeption des Bistros zeichnen die Agentur Ogilvy & Mather sowie die Verticom-Tochter Pop Up My Brand verantwortlich.

"Wir haben für unser Bistro einen zentralen Platz in einer Großstadt ausgesucht, weil wir gerne einen Treffpunkt für jeden – Jung und Alt – schaffen wollten. Das Bistro soll die Loyalität der Kunden zur Marke Aldi stärken", erklärt Sandra Sibylle Schoofs, Director Marketing bei Aldi Süd. "Für die Kreation der Menüs wird der TV- und Streetfood-Koch Robert Marx verantwortlich sein. Dabei sollen leckere Gerichte entstehen, die ganz im Sinne der Aldi Süd-Werte unkompliziert, aber genussvoll und von hochwertiger Qualität sind." Das Aldi Bistro ist Teil der im vergangenen September gestarteten 'Einfach ist mehr'-Kampagne, die sowohl für Aldi Süd als auch für Aldi Nord, Essen, zum Einsatz kam.

"Aldi verfolgt das Einfach-Prinzip: Angefangen beim Sortiment, das den Kunden die Qual der Wahl abnimmt und nur eine Auswahl bestimmter Produkte anbietet, bis hin zum Filialkonzept, bei dem sich jeder super schnell zurechtfindet. Das Bistro sollte genau diesem Prinzip gerecht werden", sagt Christoph Edler, Geschäftsführer von Pop Up My Brand. "Mit den Schiffscontainern verfolgen wir einen Upcycling-Gedanken. Deshalb haben wir auf viel Schnick-Schnack verzichtet und eine schlichte, einfache und gleichzeitig preisgünstige Lösung bevorzugt. Das Pop-Up-Bistro liegt somit optisch total im Trend und führt das Einfach-Prinzip auch außerhalb der Filialen weiter."