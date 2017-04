%%%Cheil Germany gewinnt Alibaba-Mandat%%%



Alibaba setzt bei seinen Messeauftritten künftig auf Cheil und die Design-Tochter MDLab (Foto: Cheil)

Die in Schwalbach ansässige Agentur Cheil Germany hat zusammen mit seiner Design-Tochter MDLab und Cheil China einen Etat von Alibaba gewonnen. Für das chinesische E-commerce Unternehmen sowie dessen Subbrands werden die Dienstleister Messeauftritte entwickeln, die mit Technologien wie Virtual Reality und Biometrischer Gesichtserkennung ausgestattet werden. Bei dem Pitch um das Mandat setzten sich Cheil und MDLab gegen PICO und George P. Johnson durch.

Die Cheil Germany GmbH agiert unter der Führung von CEO Volker Selle mit rund 180 Mitarbeitern in Deutschland an den Standorten Schwalbach am Taunus und Düsseldorf. Der Dienstleister verfügt über langjährige Erfahrung in puncto Design für internationale Messeauftritte wie MWC Barcelona, IFA Berlin, Gamescom Köln oder CES Las Vegas. Seit sechs Jahren werden von MDLab und Cheil Germany für Samsung Electronics jedes Jahr Messeauftritte entwickelt.