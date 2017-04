%%%Kaufland begeht mit Heimat als neuer Leitagentur einen Regelbruch in der Grill-Saison%%%

Kaufland setzt für seine Kommunikation zukünftig international auf die Agentur Heimat, Berlin, als Leitagentur. Gemeinsames Ziel der langfristig angelegten Partnerschaft ist die Neuausrichtung des Lebensmitteleinzelhändlers mit Sitz in Neckarsulm. Zum Auftakt geht eine TV-Kampagne an den Start, die die Grill-Saison und einen Regelbruch mit einer Frau am Grill thematisiert. Der Flight wird zudem von Print- und Online-Maßnahmen flankiert.

In dem Spot 'Männer, die auf den Grill starren' steht eine Frau am Grill und mit ihr finden andere Produkte als Fleisch wie Obst, Fisch und Gemüse den Weg auf den Rost. Die Männer stehen währenddessen verwundert bis neugierig daneben. In gleicher Manier wird die Kampagne in Print umgesetzt: Statt Hochglanz-Food-Inszenierungen zeigen die Motive "ein Grillfest wie aus dem Leben" mit Soßen-Klecksen auf dem Tisch und Gemüse frisch vom Schneidebrett. Zudem wird die Kampagne mit einer Longcopy-Anzeige zum Thema 'Fleischqualität' untermauert. Für die Regie des TV-Spots zeichnet Felipe Ascacibar verantwortlich. Produziert wurde mit Stink, Berlin. Fotograf Silvio Knezevic setzte die Idee in Print um.

Neben 650 Märkten in Deutschland ist Kaufland mit weiteren 550 Märkten in Tschechien, der Slowakei, Polen, Kroatien, Rumänien und Bulgarien vertreten. Heimat agiert als Leitagentur sowohl für die nationalen als auch für die internationalen Kommunikationsmaßnahmen und ist für die integrierte Kommunikation und Kampagnenführung zuständig. Ansprechpartner bei Kaufland ist Aysegül Öztürk, Geschäftsführerin Marketing bei Kaufland Deutschland. Auf Agenturseite zeichnet Sascha Lutzius, Etat-Direktor, verantwortlich.

Zuletzt war Grabarz & Partner Stammbetreuer von Kaufland. Das Mandat überprüfte das Unternehmen der Schwarz-Gruppe im vergangenen Jahr. Mit der Hamburger Agentur feierte der Lebensmitteleinzelhändler in 2013 seinen ersten TV-Auftritt (Claim: 'Hier bin ich richtig'). Dem Agenturwechsel ging ein neuer Ansprechpartner auf Kundenseite voraus: Stefan Hüttemeister kam im Mai 2016 von Scholz & Friends Düsseldorf, wo er als Geschäftsführer zeichnete, als neuer Geschäftsbereichsleiter Strategische Planung und Prokurist für Werbung und Marketing an Bord.