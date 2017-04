%%%BBDO Berlin inszeniert Boschs Relaxx'x Ultimate Staubsauger im TV%%%

Bosch Hausgeräte in München startet eine internationale Kampagne für den neuen Relaxx'x Ultimate Staubsauger. Zum Einsatz kommen ein TV-Spot sowie Print- und PoS-Maßnahmen aus der Feder von BBDO Berlin. Der Film zeigt wie leise der beutellose Staubsauger ist. Möglich macht dies das sogenannte Silence Sound System.

"Für den Relaxx’x Ultimate Staubsauger haben wir eine Kampagne entwickelt und in Szene gesetzt, die aufmerksamkeitsstark und sehr charmant den Nutzen und die Vorteile der Bosch-Spitzentechnologie für den Verbraucher erlebbar macht", sagt Franzis Heusel, Geschäftsführer von BBDO Berlin. Die Vorteile bestehen darin, dass der Sauger leiser als typische Alltagsgeräusche sein soll.

Ansprechpartner bei Bosch Hausgeräte sind Monika Lenz (Head of Brand Equity/Content Marketing Consumer Products) und Maro Goebel (Marketing Communication Manager). Zuständig auf Agenturseite sind neben Heusel auch Mirko Stolz (Creative Managing Director), Oskar Strauss (Creative Director), Mark Andree (Client Service Director), Barbara Franck (Senior Account Manager) und Alexander Geier (Executive Producer). Den Spot drehte der Regisseur Brigg Bloomquist. Die Produktion lag bei Embassy of Dreams mit Zentrale in München.