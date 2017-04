%%%defacto Be/One gewinnt Dialogmarketingetat von Unitymedia %%%

In einem zweistufigen von Unitymedia anberaumten Pitch hat sich defacto Be/One durchgesetzt und betreut ab sofort die crossmediale Dialogkommunikation des Kölner Kabelnetzbetreibers.

"Wir verstehen das Dialogmarketing nicht nur als Performance-Kanal. Vor diesem Hintergrund haben wir einen Partner gesucht, der unser Markenversprechen überraschend und vernetzt an den dialogischen Kontaktpunkten erlebbar macht. defacto Be/One hat uns dabei mit starken kreativen Ansätzen und einem inspirierenden Team begeistert", sagt Susanne Schluckebier, Vice President Brand Management bei Unitymedia.

"Wir freuen uns riesig auf den Kunden und die spannenden konzeptionellen und kreativen Aufgaben", so André Lutz, CEO von defacto Be/One. "Indem wir gemeinsam den gesamten Dialog aus Kundenperspektive betrachten und kreativ neu gestalten, werden wir Unitymedia ein gutes Stück in Richtung Consumer Centricity begleiten."

In der klassischen Werbung lässt sich das Telekommunikationsunternehmen, das in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg rund 12,9 Millionen Haushalte erreicht, seit letztem Jahr von TBWA Deutschland betreuen. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit sind seit Februar mit der Kampagne 'Was? Das geht? Land' on air.