%%%Strichpunkt entwickelt neues Branding für SportScheck %%%



Das neue SportScheck-Branding wird auf allen Kanälen schrittweise sichtbar (Foto: Strichpunkt)

Um sich im kompetitiven Markt vom Wettbewerb zu differenzieren hat sich die Otto-Tochter SportScheck eine Neupositionierung der Marke verordnet: weg vom Multi-Spezialisten hin zum fokussierten, profilierten und vernetzten Sportfachhändler. Leadagentur ist seit Jahresbeginn thjink München, für das Rebranding zeichnet Strichpunkt verantwortlich.

Dazu heißt es: "Visuell zeichnet sich der Markenauftritt durch eine differenzierende Ausgestaltung der Erlebniswelten unterhalb der Dachmarke aus. Produktübergreifende Themenwelten wie 'Women's Sports' oder 'Outdoor' ermöglichen durch spezifische Designelemente wie die Typografie und Farben eine fokussierte Ansprache und ein zielgruppenorientiertes Markenerlebnis. Eine authentische Bildsprache, überarbeitete Farbwelt, Icons, Illustrationen und eine neue Typographie (Intro) verleihen dem Auftritt über alle Kanäle hinweg einen modernen Charakter."

Markus Rech, CEO bei SportScheck: "Das Erlebnis für den Kunden steht bei uns im Vordergrund. Die Leidenschaft, die unsere Mitarbeiter mit unseren Kunden für den Sport teilen, soll über jeden Kontaktpunkt spürbar werden. Diesen Anspruch gilt es über die Marke zu vermitteln und eine klare Abgrenzung zum Wettbewerb zu schaffen."

Das neue Branding wird in diesem Jahr auf allen Kanälen, darunter im Onlineshop, deutschlandweit in den Filialen und auf unternehmenseigenen Events, schrittweise sichtbar.

SportScheck ist Deutschlands führender Sportfachhändler (nach Umsatz) und beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter. Das Sortiment ist im Web, im Mobile Shop, via Shopping-App, per Katalog und stationär in 20 Filialen erhältlich. Die Firmenzentrale des 1946 von Otto Scheck gegründeten und seit 1991 zur Otto Group gehörenden Unternehmens ist in Unterhaching bei München.