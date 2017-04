%%%Webby Festival 2017 : neun Awards für Deutschland %%%

Das internationale Webby Festival hat die Gewinner der diesjährigen Webby Awards bekannt gegeben. Auch sechs deutsche Agenturen dürfen sich über Awards freuen.Je zwei Awards können die beiden Berliner Agenturen Heimat und DDB Berlin sowie Cheil Germany mit Sitz in Schwalbach mit nach Hause nehmen. DDB bekommt die Awards für die Kampagne gegen Brustkrebs - zusätzlich gibt es noch einen Voice Award, der von der "Öffentlichkeit" gewählt wurde. Cheil wird für #BeFearless einen Award in Mobile Sites & Apps und für "Discover the World" mit einem Award belohnt und bekommt außerdem noch einen Nominee in Film & Video. Heimat kehrt mit zwei Awards in Film & Video, drei Nominee-Auszeichnungen plus einer Honoree-Auszeichnung zurück.Je einen Award haben Serviceplan Leo Burnett und Grabarz & Partner erhalten. Leo Burnett wurde für die Einsendung "Holoquarium" für den Frankfurter Zoo geehrt und bekommt neben dem Webby Award auch noch einen Voice Award, für Samsung gibt es zwei Nominees und für Lidl zwei Honoree-Auszeichnungen. Grabarz & Partner bekommt für den Mannschafts-Whopper einen Webby-Award und ein Honoree. Außerdem nimmt die Agentur je einem Nominiee und noch eine Honoree-Auszeichnung mit nach Hause. Serviceplan erhält einen Webby-Award, zwei Nominee-Auszeichnungen und vier Honoree.Weitere Nominee-Gewinner aus Deutschland sind:

Die deutschen Honoree-Gewiner sind:

Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier.