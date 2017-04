%%%Volksbanken und Raiffeisenbanken lassen mit Heimat Berlin die Markthändler los%%%



Im Spot der Volksbanken und Raiffeisenbanken preist der Fischhändler 'Aale-Martin' Services der Bank an (Foto: Screenshot YouTube/VR Bank)

Im Rahmen der neuen Kampagne setzen die Volksbanken und Raiffeisenbanken mit Hauptsitz in Berlin ihre Online-Leistungen mit Markthändlern in Szene. Mit 'Aal-Martin' und 'Blumen-Gitte' soll im Internet mittels Spots auf Leistungen wie Scan2Bank oder die VR-BankingApp aufmerksam gemacht werden. Die Gestaltung lag bei der ortsansässigen Agentur Heimat.

"Für uns ist die Idee der Markthändler eine andere Art Influencer-Kampagne. Zwar haben unsere Protagonisten keine Millionen Follower, sind dafür aber einzigartig und 100 Prozent glaubwürdig", erklärt Nico Buchholz, Unitleitung bei Heimat Berlin.

"Als dezentrale Bankengruppe merken wir immer wieder, dass die Menschen mit uns sympathisieren, jedoch nicht jeder unsere leistungsfähigen Services in ihrem umfangreichen Spektrum kennt", so Marc Weegen, Abteilungsleiter Markenkommunikation beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken. "Das wollen wir nun mit der zunächst rein online ausgesteuerten Kampagne ändern."

In acht Filmen, gedreht auf dem Fischmarkt in Hamburg, spielen 'Aal-Martin' und 'Blumen-Gitte' ihre Fähigkeit voll aus, Publikum anzulocken und zu überzeugen. Von paydirekt, Scan2Bank und dem Online-Immobilienmarkt über die Funktion Geld senden/anfordern bis zum Online-Finanzstatus: werden die Leistung der Volksbanken Raiffeisenbanken in der Sprache des Fischmarktes erklärt. Produziert wurden die Filme von Czar, Berlin, Regie führte Johannes Schröder.