%%%Staatsschauspiel Dresden engagiert Strichpunkt für Corporate Design%%%



Strichpunkt entwickelte für das Staatsschauspiel Dresden ein neues Corporate Design (Foto: Strichpunkt Design)

Das Staatsschaupiel Dresden hat die Designagentur Strichpunkt aus Stuttgart und Berlin für eine Überarbeitung ihres Erscheinungsbildes verpflichtet. Die inhabergeführte Agentur zeichnet für das Corporate Design und weiteren Projekten in der Spielzeit 2017/18 des Schauspielhauses verantwortlich.Im Mittelpunkt des neuen Auftritts steht eine Sprechblaseals Keyvisual mit markanter Schrift, gestaltet in den Dresdner Farben Schwarz und Gelb. Die Konzeption soll die Themen Vielfalt, Mut und Einladung als Geste vermitteln. Das überarbeite Erscheinungsbild kommt online, in Printmedien wie Programmheften und Plakaten sowie innerhalb des Theaters zum Einsatz. Zudem hat die 70 Mitarbeiter umfassende Agentur neben dem neuen Logo auch das Spielzeitbuch im neuen Design umgesetzt."Strichpunkt hat uns mit einer umfassenden Strategie und Konzeption zur Neugestaltung des Auftritts überzeugt. Ein einheitliches Erscheinungsbild, das den Charakter des Hauses und seine Positionierung in Bezug auf aktuelle Themen widerspiegelt, ist eine elementare Anforderung an das neue Design", sagt Joachim Klement, Intendant des Staatsschauspiels Dresden.Das Staatsschauspiel Dresden ist mit ungefähr 250.000 Besuchern im Jahr das größte sächsische Sprechtheater. In dem Theater finden 25 Premieren und mehr als 850 Vorstellungen pro Spielzeit statt.