Avantgarde präsentiert mehrere Arbeiten auf der EXPO 2017



Vom Eingang der Best Practice Area im Astana Contemporary Art Center führt ein "Energy Stream" durch die Ausstellung (Foto: Avantgarde)

Von der Gesamtkoordination des Astana Contemporary Art Centers bis hin zur Ausstellungs-Architektur und Markeninszenierung legt die Münchner Agentur Avantgarde auf der EXPO 2017 in der kasachischen Hauptstadt Astana ihre Expertise vor. Dabei verantwortet der Dienstleister das architektonische Kreativkonzept sowie das Ausstellungsdesign der Energy Best Practices Area (EBPA) und kümmert sich um das sogenannte Astana Contemporary Art Center, ein Pavillion zum Thema zeitgenössische Kunst.

"Wir wollen den Betrieb des Kunstpavillons auch über die EXPO 2017 hinaus fortführen. Mit der EXPO 2017 und dem Astana Contemporary Art Center kann die zeitgenössische Kunstszene Fuß in Kasachstan fassen", kommentiert Marat Omarov, Direktor für Content- und Eventorganisation der EXPO 2017.

Im Pavillion des Astana Contemporary Art Center ist unter anderem die Ausstellung 'Artists & Robots' zu sehen. 17 Künstler aus 13 Ländern stellen hier ihre Exponate aus dem Bereich Robotic Art zur Schau. Kurator ist das Pariser Museum Réunion des Musées nationaux – Grand Palais. Parallel zur Ausstellung gestaltet das Garage Museum of Contemporary Art aus Moskau ein Rahmenprogramm über zeitgenössische Kulturformen und die Notwendigkeit von Kunstvermittlung. Die kulturelle Beschäftigung und der öffentliche Diskurs über zeitgenössische Kunst stehen dabei im Zentrum von Symposien, Diskussionen und Workshops mit kasachischen und internationalen Experten. In der Creative Energy Area finden die EXPO-Besucher zusätzlich Raum zum Reflektieren und für praktische Berührungspunkte mit Kunst. Neben der gesamten Planung, Ausstellungs- und Architekturkoordination des Astana Contemporary Art Centers synchronisiert Avantgarde an 93 Ausstellungstagen über 1.700 Veranstaltungen zu den Themen Theater, Tanz und Literatur.

Das Astana Contemporary Art Center setzt sich zudem auf insgesamt drei Ausstellungsebenen mit dem übergeordnetem Thema Future Energy auseinander. Dabei macht die EBPA Energietechnologien und -nutzungen in einem interaktiven Ausstellungsraum für Besucher erlebbar. "Die besondere Herausforderung bei der Gestaltung der EBPA ist, den Besuchern Exponate und Inhalte in einem zeitgemäßen und ganzheitlichen Ausstellungserlebnis zu vermitteln", verdeutlicht Avantgarde-Geschäftsführer Guido Emmerich. Mittels eines "Energy Stream" sind die einzelnen thematischen Bereiche miteinander verbunden und führen den Besucher durch die Ausstellung. Ein WLAN-basiertes mobiles Leit- und Informationssystem ermöglicht es den Besuchern, Aussteller und Innovationen zu finden und sich zusätzlich über weitere Ausstellungsdetails zu informieren.

Auch die Inszenierung der Aussteller in der EBPA stammt aus der Feder von Avantgarde. Dabei stand die Vermittlung von technologischen und energieverbundenen Themen im Mittelpunkt. Für die Umsetzung der Markenkommunikation kooperiert Avantgarde mit dem Messebauer ADUNIC sowie den Veranstaltungstechnikern Neumann&Müller.

Avantgarde ist bereits jetzt für die im Jahr 2020 stattfindende Weltausstellung in Dubai von Ausstellern mit den ersten Planungen als Projektpartner und -realisator vor Ort betraut worden. Die 1985 gegründete Agentur ist mit 500 Mitarbeiter an zehn Standorten in Berlin, Dresden, Köln, Dubai, London, São Paulo, Shanghai, Wien und Zürich vertreten.