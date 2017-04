%%%Neugründung DDB North fasst vier skandinavische Länder zusammen%%%

DDB bündelt seine Büros in Stockholm, Kopenhagen, Oslo und Helsinki unter einem Dach, Nord DDB, und holt dafür Andreas Dahlqvist als Nordic Chief Creative Officer. Dahlqvist kehrt im September nach sechs Jahren zurück zu DDB. In dieser Zeit war er in New York, zuletzt als CCO von Grey New York. Die neue DDB-Organisation wird er zusammen mit Nordic Chief Executive Officer Niclas Melin führen.

Die Neugründung soll Talente aus vier Ländern zusammenführen. Sie sei als offenes Modell ohne Grenzen angelegt. Amir Kassaei, Chief Creative Officer DDB Worldwide, sagt: "DDB in den nordischen Ländern war immer ein Powerhouse, die Region immer wichtig für unser Network. Es ist so, als wenn Real Madrid and FC Barcelona ihre Kräfte vereinen würden, um den Fußball zu dominieren."

Pietro Tramontin CEO DDB EMEA, fügt an: "In den vergangenen zehn Jahren hat DDB in den nordischen Ländern extrem gut performt und ich bin stolz auf das Erreichte. Ich bin überzeugt, dass dieser Erfolg mit der Rückkehr von Andreas und der neuen finanziellen wie organisatorisch vereinheitlichten Struktur auch künftig fortgesetzt wird."