UBS und Credit Suisse sind neue Co-Sponsoren vom Zurich Pride Festival

Der Verein Zurich Pride Festival kann für die im Juni stattfindende CSD-Woche zwei neue Partner präsentieren. Mit Credit Suisse und UBS gelang es den Organisatoren die zwei größten Banken der Schweiz für den Züricher Pride zu gewinnen.Die Bank Credit Suisse , die letztes Jahr noch Hauptsponsor der Veranstaltung war, engagiert sich bereits seit vier Jahren im Verein der Pride Week. Credit Suisse gründete das „Open Network“ 2007 als Forum für seine lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgender Mitarbeitenden. Ziel des Unternehmens war es, ein offenes Verhältnis zu seinen Mitarbeitenden aufzubauen und sich als bevorzugter Arbeitgeber für LGBT-Menschen zu positionieren. „Vielfalt ist ein klarer Vorteil für unser Unternehmen. Zu diesem Engagement zählt auch die Unterstützung von externen Organisationen wie der Zurich Pride“, sagte Tarkan Öztup, Marketing-Leiter von Credit Suisse in der Schweiz, in einer gemeinsamen Stellungnahme mit den Veranstaltern. UBS begleitet die Züricher Pride Week dieses Jahr zum ersten Mal. Schon seit mehreren Jahren betreibt die Schweizer Bank das eigenes LGBT-Mitarbeiternetzwerk ‘UBS-Pride‘, das weltweit rund 1000 Mitglieder zählt. UBS sieht in einer vielfältigen Belegschaft einen Schlüssel zum Geschäftserfolg. „Eine vielfältige Belegschafft trägt dazu bei, dass wir als Unternehmen innovativer, dynamischer und letztendlich erfolgreicher werden. UBS bekennt sich daher zur Vielfalt und stärkt eine Unternehmenskultur, die alle Menschen einschließt – unabhängig ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität“, teilt das Unternehmen im aktuellen Zurich Pride-Magazin mit. Beide Banken sind mit je einem Wagen am Umzug vertreten.Neben Credit Suisse und UBS tritt die Aids Stiftung Schweiz als Sponsor der Pride Week auf. Ferrari, Flashlight Event- und Mediatechnik, der Bierhersteller Chopfab und die Stadtmarke ‘Zürich - World Class, Swisse Made‘ unterstützen als Partner die VeranstaltungDas Zurich Pride Festival findet am 9. und 10. Juni im Rahmen der Pride Week statt. Die Parade und das Volksfest steht dieses Jahr unter dem Motto "No fear to be you", mit dem insbesondere die Situation geflüchteter LGBT-Menschen ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden soll.