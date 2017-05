%%%Life-Marketing: Schweizer MCH-Group kauft US-Anbieter MC2%%%

Im Bereich Live- und Event-Marketing hat es eine ganz besondere Übernahme-Transaktion gegeben: Die weltweit aktive MCH Group mit Hauptsitz in Basel hat den führenden Event-Marketing-Dienstleister MC2 ("MC-squared") komplett gekauft. Dieser Coup ist die mit Abstand größte Akquisition in der 100-jährigen Geschichte der MCH Group, die damit einen strategisch bedeutenden Expansionsschritt vollzieht.

"Die Übernahme von MC2 ist ein Riesenschritt in der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie, die wir seit 2005 verfolgen", erklärt René Kamm, CEO der MCH Group. "Mit ihr werden wir unsere internationale Präsenz und Aktivitäten markant verstärken und unsere Dienstleistungsangebote im Bereich Live-Marketing weiter ausbauen."

Als einer der Marktführer bei Messen und Corporate Events sowie beim Bau permanenter Marken-Welten beschäftigt MC2 über 350 Angestellte an 15 Standorten in den USA (Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Detroit, Kingman, Las Vegas, Lehigh Valley, Los Angeles, New York, Orlando, San Francisco und St. Louis) und in Deutschland (Düsseldorf) und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. MC2 soll ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Division "Live Marketing Solutions" der MCH Group bleiben. Die MC2-Gruppe wird weiterhin CEO Gary Benson geführt und behält sowohl die bestehende Organisationsstruktur als auch die operativen Einheiten in den USA und in Deutschland.

Der Bereich "Live Marketing Solutions" der MCH Group umfasst die Dienstleistungen Strategie und Konzeption, Marketing Consulting, Event Management, Messe- und Eventbau sowie Multi-Media-Lösungen. 2016 hatte die MCH Group die Tochter MCH Global gegründet, um die Dienstleistungen gebündelt und als "One-Stop-Shop"-Lösungen lokalen und globalen Kunden anbieten zu können. Mit der MC2-Übernahme vollzieht die MCH Group nun den nächsten Schritt bei der Umsetzung ihrer Strategie.

Erst im Februar 2017 hatte sich die MCH Group an der art.fair International GmbH in Köln beteiligt und 25,1 Prozent der Anteile erworben. Die von Andreas Lohaus und Walter Gehlen gegründete Kölner Agentur ist die Veranstalterin der ART DÜSSELDORF.

Die MCH Group AG erzielte in 2016 einen Umsatz von 440,3 Millionen Franken (ca. 405 Mio. Euro) und erwirtschaftete dabei einen operativen Überschuss von ca. 89 Millionen Franken (82 Mio. Euro) bzw. einen Konzern-Gewinn von 34,3 Millionen Franken (31,6 Mio. Euro). Für 2017 wird ein etwas schwächeres Jahr erwartet, da einerseits der Messe-Zyklus zu rückläufigen Umsätzen führt und anderseits das wirtschaftliche Umfeld schwieriger geworden ist. Durch die MC2-Übernahme dürfte es jetzt wieder etwas freundlicher aussehen.