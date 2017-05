%%%Ay Yildiz und Ogilvy Düsseldorf sind #GegenVorurteile %%%



Ay Yildiz wirbt mit einer Kampagne gegen Vorurteile (Foto: Ogilvy)

Die Telefónica-Tochter Ay Yildiz mit Sitz in Düsseldorf startet ab sofort eine Imagekampagne im ganzen Bundesgebiet. Ogilvy & Mather Düsseldorf hat für die Mobilfunkmarke eine Haltungskampagne entwickelt, die für mehr Verständnis und Akzeptanz der in Deutschland lebenden türkischstämmigen Menschen wirbt. Zum Einsatz kommen fünf Online-Spots und die Microsite www.gegen-vorurteile.de sowie Print- und Out-of-Home-Maßnahmen. Die Schaltung liegt bei Neo@Ogilvy. Die Filme realisierten Cloud Film (Filmproduktion), Baris Aladag (Regisseur) und Mokoh Music (Musik). Für die Microsite zeichnet JoinMedia in Mühlheim und Arsmedium in Nürnberg verantwortlich.

Ay Yildiz (türkisch für 'Mond und Stern') hat ein spezielles Mobilfunkangebot für türkische Mobilfunknutzer in Deutschland. Bislang hat sich das Unternehmen in seiner Kommunikation ausschließlich an seine primäre Zielgruppe – die in Deutschland lebenden Türken – gewandt. Mit der neuen Kampagne von Ogilvy & Mather Düsseldorf soll sich dieser Schwerpunkt nun ändern. Neben der deutschtürkischen Kernzielgruppe, soll sich ab sofort jeder angesprochen fühlen.

Serdar Kantekin, Creative Director bei Ogilvy & Mather Düsseldorf, sagt: "Die in Deutschland lebenden Türken sind nicht nur ein Teil dieser Gesellschaft, sondern sie gestalten diese aktiv mit. Mit dieser Initiative möchten wir ein Bewusstsein dafür schaffen und einen Beitrag für ein besseres Miteinander leisten. Hierzu inszenieren wir in der Kommunikation die typischen Vorurteile gegenüber Türken und bringen diese in einen ganz neuen Kontext."

Gülten Yildirim, Marketingverantwortliche bei Ay Yildiz, ergänzt: "Das besondere an der Kampagne ist nicht nur das Spiel mit Stereotypen. Uns war es wichtig, als Marke gesellschaftlich Position zu beziehen und das mit dem zu verknüpfen, was wir gut können: Menschen zu verbinden. Dazu passt auch der Kampagnenclaim: 'Wir sind mehr, als man mit uns verbindet.' Wir hoffen, dass wir mit unserer Initiative #GegenVorurteile, die in Deutschland lebenden Türken und Deutschen näher zusammenbringen können."

Die Kampagne zeigt in Deutschland lebende Türken im Kontext zu Vorurteilen der Gesellschaft ihnen gegenüber. Diese Vorurteile werden durch dieselben Personen über eine Split-Screen-Mechanik entkräftet. Zu den Vorurteilen zählen "Türken können nicht mal richtig deutsch." (aufgelöst durch Pembe, Germanistik Dozentin) oder "Türken sind alle arbeitslos und liegen auf der faulen Haut." (aufgelöst durch Sener, Feuerwehrbeamter).

Ogilvy & Mather Düsseldorf betreut die Mobilfunkmarke Ay Yildiz seit November 2016. Zuständig auf Agenturseite sind neben Kantekin auch Ibrahim Demir (Account Director), Yves Harmgart (Senior Art Director), Daniel Ridderskamp (Senior Copywriter), Charles Dennewald (Junior Art Director), Asli Sahin (Copywriter), Taner Ercan (Senior Copywriter), Eike Rojahn (Planning Director), Christiane Link (Senior Strategic Planner), Kristiana Kabashi (Account Assistant), Anke Breuer (Project Manager).

Ansprechpartner bei Ay Yildiz sind neben Yildirim Kerim Süerdem (Marketing Manager) und Yavuz Onur (Junior Online Media Manager).