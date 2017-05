%%%J. Walter Thompson und Schöller wollen Kindheitserinnerungen wecken%%%



'Bum Bum' zählt zu den Eishelden in den 80iger Jahren (Foto: J. Walter Thompson)

Mit einer Digitalkampagne für den Eisklassiker 'Bum Bum' wollen J. Walter Thompson Frankfurt und Nestlé Schöller den Retrotrend bedienen.

Dazu gab es folgendes Briefing: "Markenerweiterung auf Basis eines langjährigen Topsellers und Evergreens (bereits seit über 30 Jahren im Markt, Launch 1986), jetzt in neuem Format zum Snacken und Teilen."



Beworben wird die neue Variante 'Bum Bum For Two' mit drei verschiedenen Canvas Ads auf Facebook und einem verlängerten Kinospot mit dem Ziel "erwachsene Kinder auf eine eiskalte Zeitreise in die Vergangenheit" zu schicken. Dabei setzt man auf knallige Farben und Vokabeln der 80er wie "wow" oder "yummy". Das Motto: "'Bum Bum'-bastisch! Teilen bringt doppelten Spaß!"

Die Kampagne ist am 1. Mai 2017 deutschlandweit gestartet und wird den Monat über auf Facebook zu sehen sein. Der Kinospot geht am 4. Mai on air. Verlängert wird die Kampagne durch ein Gewinnspiel für echte Zocker, die dem einarmigen Bum Bum Banditen ein Eispaket entlocken können.

Bernd Adams, COO, J. Walter Thompson Germany: "Viele Genießer kennen das Eis noch aus ihrer Kindheit. Wir bringen diese unbeschwerten Erinnerungen mit 'Bum Bum For Two' zurück."

Nina Fürbaß, Senior Brand Manager Marketing Ice Cream, Froneri Schöller: "Wir freuen uns sehr, dass 'Bum Bum' seine Fans nach 30 Jahren nun mit dem neuen Bum Bum For Two begeistern kann. Die witzigen Spots visualisieren genau die Gefühls-Vielfalt, welche die knallrote Süßigkeit in den Köpfen auslöst."

Die Macher bei J. Walter Thompson Frankfurt:

Creative Team: Sebastian Panzer, Elena Sautner, Haiko Kanngießer

Beratung: Simone Schedy

Teamleitung: Bernd Adams

Art Buying: Anja Gjaldbaek

TV Producer: Tim Greven.