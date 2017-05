%%%Samsung startet QLED TV Kampagne 'Das neue Licht'%%%



Mit dem QLED Fernseher setzt Samsung neue Akzente in der Kampagne (Foto: Samsung)

Samsung setzt bei der Werbung für die Bildqualität seiner neuen QLED Fernseher nicht vordergründig auf technische und optische Details der Hardware, sondern will mit der Poesie überzeugen.

"Wir wissen, dass die Kernzielgruppe unserer Premium TVs zunehmend werbefrei über Streamingdienste fernsieht", sagt Georg R. Rötzer, Vice President Corporate Marketing Samsung Electronics über die Herausforderungen der aktuellen Kampagne. "Zugleich hat die Faszination des Fernsehers als Statussymbol abgenommen – nicht wie man sieht, sondern was man sieht macht den Unterschied und wird zum Gesprächsthema."

In einem bis zu 60-sekündigen One-Shot zeigt der Spot 'Das neue Licht' eine Kamerafahrt durch das morgendliche Paris, wie die aufgehende Sonne, und damit das Licht, auf den ersten Blick gewöhnliche Szenen zu einem besonderen visuellen Erlebnis macht.

Mit dem 7-sekündigen Teaser 'Psst – ich bin’s, das neue Licht' will Samsung ab sofort Neugierde für QLED TV wecken. Ab dem 7. Mai soll der 60-sekündige Spot geschaltet als Roadblocker auf Privatsendern für Aufmerksamkeit sorgen. Online setzt Samsung auf 15-Sekünder, fokussiert auf die drei Samsung QLED TV Aspekte 'Q Picture' (Bildqualität), 'Q Style' (Design)“ und 'Q Smart' (Smart TV) und spielt damit die in der Familiarity- und Consideration-Phase Detailinformationen targeted aus.

Der englische Spot stammt von R/GA. Die deutsche Version von Leo Burnett. "Bei der Erarbeitung der Formate haben wir nicht in Cut-Downs, sondern in Progressive Enhancements gedacht. In nur sieben Sekunden wird eine Geschichte erzählt, die Lust macht, mehr zu sehen – 15, 30 und 60 Sekunden. Denn Lust auf das Sehen zu machen, war die eigentliche Aufgabe", erläutert Robert Andersen, Executive Creative Director bei Leo Burnett.