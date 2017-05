%%%AOK plus startet Agentursuche%%%

Die AOK plus mit Sitz in Erfurt, die Versicherte aus den Regionen Sachsen und Thüringen betreut, hat einen Etat zu vergeben. Gesucht wird in einer europaweiten Ausschreibung nach einem Dienstleister für die Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsleistungen einschließlich Media-Strategie und -Planung. Der Auftrag umfasst zudem die Erstellung integrativer 360 Grad Kommunikationskonzepte, Arbeitgeberkommunikation, Digitale Kommunikation, Printmedien und Werbemittel, Dialogmarketing online und offline sowie die Entwicklung von Kommunikationskonzepten und Community Management inklusive Umsetzung für den Bereich Social Media.

Der Gesamtwert des Auftrags liegt laut Angaben der Krankenkasse bei rund 2,5 Mio. Euro pro Jahr. Auf Kundenseite ist Antje Renelt, Bereichsleiterin Marketing der AOK Plus, verantwortlich. Der ausgeschriebene Vertrag ist vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2021 angelegt.

