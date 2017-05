%%%Mobile First – aber bitte konsequent%%%

Kampagnen werden häufig auf mobile Devices verlängert, ohne dass auf die Besonderheiten des Kanals wie kleinere Screens eingegangen wird. Maßnahmen wie Banner werden hier oftmals als störend empfunden. Das kann durch eine Mobile First-Strategie umgangen werden.

In diesem Jahr feiert das iPhone sein zehnjähriges Jubiläum. Auch wenn das Apple-Produkt aus dem Silicon Valley nicht das erste Smartphone war, gilt der Tag, an dem Steve Jobs es vorstellte, als Geburtsstunde einer neuen Generation der mobilen Kommunikation. Heute ist das Smartphone aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Unternehmen können sich dies zunutze machen, denn nichts ist so persönlich wie das Smartphone.

Doch nicht die vielen Möglichkeiten kommen bei Mobile-Werbung als erstes ins Gedächtnis, sondern "nervige", schwer wegzuklickende Banner. Wie muss nun Werbung auf dem Smartphone aussehen, damit sie Anklang findet und nicht mehr als störend empfunden wird? Eine Lösung weiß Alisa Türck, Geschäftsführerin bei pilot: "Mobile-Werbung muss sich vor allem in den natürlichen Lesefluss einfügen. Social Networks machen uns sehr gut vor, wie mobile Werbung gut funktionieren kann." Wichtig sei, dass mobile Werbung keine 1:1-Verlängerung einer klassischen Kampagne darstelle und in 30-sekündigen Spots oder in kleiner skalierten Bannern gedacht werde. Die Aufmerksamkeitsspanne sei auf Mobile Devices deutlich geringer: "Wir müssen den User in den ersten ein bis zwei Sekunden einfangen und die Botschaft viel schneller auf den Punkt bringen. Und wir dürfen auch deutlich mutiger sein. Werbung muss dem Nutzer und nicht nur dem Marketingleiter gefallen", erklärt sie.

