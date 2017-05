%%%mediascale steigert Gross Income um sieben Prozent %%%



Julian Simons und Wolfgang Bscheid (v.l.), beide Geschäftsführer mediascale, freuen sich über eine positive Geschäftsbilanz (Foto: mediascale)

Die Münchner Agentur mediascale hat in 2016 ihr Billing-Volumen auf 160 Millionen Euro und ihr Gross Income auf 8,8 Millionen Euro gesteigert. Zu den Wachstumstreibern zählen Programmatic Advertising, in das die Agentur seit 2015 investiert, Native Advertising sowie das neue modulare Angebot für Werbungtreibende. Der Erfolg des Tochterunternehmens der Plan.Net Gruppe begründet sich außerdem im Gewinn der Autowerkstattkette A.T.U als Neukunde und der Verteidigung des Kunden ADAC gemeinsam mit mediateam 360 in einem mehrmonatigen Pitch.

"Datengestützte Kampagnensteuerung, innovative Tools wie das Native Campaign Cockpit und die intelligente Konzeption profilbasierter Kampagnen sowohl on- wie offline immer in Kombination mit einer datenbasierten inhaltlichen Aussteuerung bleiben für uns auch 2017 zentrale Themen", erklärt mediascale-Geschäftsführer Julian Simons. Ferner sei das Ende 2016 gestartete Angebot von mediascale, direkt auf die Reichweiten und Einkaufskonditionen der Agentur zuzugreifen, bei Werbungtreibenden auf sehr gute Resonanz gestoßen. Werbekunden mit einer eigenen DSP erhalten dabei Zugriff auf Großhandelskonditionen in der SSP der Agentur. Parallel dazu bietet mediascale seinen Kunden die Möglichkeit, Agentur-Dienstleistungen transparent und einzeln zuzukaufen (Individual Service) – bis hin zur Komplettbetreuung (Full-Service). "Die Flexibilität und Transparenz des Modells tragen den unterschiedlichen Anforderungen der Werbungtreibenden bestmöglich Rechnung und wirken sich deshalb positiv auch auf unser Geschäft aus", so Simons.

Neben der Online-Werbung erschließt mediascale zunehmend auch andere Medien wie TV, Radio oder die Digitale Außenwerbung für die Marketing Automation. "Die stärkere Integration von intelligenter Kreation in programmatische Kampagnen, die situativ zu den Motiven der jeweiligen Nutzer passt, wird dabei künftig ein entscheidender Faktor sein", sagt Simons.

mediascale beschäftigt 42 Mitarbeiter und arbeitet für Kunden wie ADAC, Condor, DA direkt, Eurojackpot, Peek & Cloppenburg, Rodenstock, Sony Music oder Thomas Cook. Die Geschäfte von mediascale führen Wolfgang Bscheid und Julian Simons.