%%%"Best Ager verschmelzen mit anderen Zielgruppen"%%%



Peter Metz, Geschäftsführer von Sassenbach Advertising, München (Foto: Sassenbach)

Die Generation der Babyboomer erreicht in den kommenden drei Jahren das Best Ager-Alter. Damit wird diese Gruppe zur größten in der Gesamtbevölkerung. Best Ager sind als Verbraucher aber nicht nur wegen ihrer schieren Anzahl interessant, sondern auch deshalb, weil sie relativ wohlhabend sind, viel Freizeit haben und ihren Hobbys nachgehen können. Marken streben in der Regel nach Modernisierung und Verjüngung. Kurioserweise gibt es hier eine Parallele zu den Best Agern. Die positionieren sich zwar nicht jung, aber sie fühlen sich oft jünger, als es vielleicht das traditionelle Bild vermittelt. Erkennbar ist dies am weitverbreiteten Credo: '60 ist das neue 40'.

So meint Peter Metz, Geschäftsführer von Sassenbach Advertising, München, dass sich Best Ager selber "viel jünger, moderner, weltoffener als von außen betrachtet" fühlen. Best Ager benötigten also keinen Sonderstatus in der Kommunikation, sie müssten nur viel genauer unter die Lupe genommen werden. "In der Musikbranche beispielsweise verschmelzen sie mit anderen Zielgruppen und werden ganz einfach zu Fans. Wer schaut Deutschlands erfolgreichste Samstag-Abendshow 'Das Fest der Volksmusik'? Nein, eben nicht ausschließlich Ältere, sondern jung bis alt. Was sie alle vereint, ist die Liebe zu moderner Volksmusik und zu guter Schlager-Stimmung. Hier hat sich das Produkt eher der Zielgruppe angepasst, als umgekehrt." Beim Sassenbach-Kunden Harley-Davidson verhalte es sich genau umgekehrt. Das Produkt ist seit mehreren Jahrzehnten im Grunde unverändert. Das Best Ager-Potential steige aber von Jahr zu Jahr. Hier nähert sich die Zielgruppe immer mehr dem Produkt an.

Mehr über Best Ager in unserem aktuellen Printheft: Alexander Wild, Gründer und Chef des Portals feierabend.de, stellt u.a. eine Studie vor und Antje Kroon, Head of Strategy der 60-köpfigen Ministry Group, sowie Christoph Korritke, Head of Strategy bei Jung von Matt, berichten über Kommunikationsstrategien (ein Probe-Abo kann hier bestellt werden).