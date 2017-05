%%%Leo Burnett Laeufer re-designt beckers bester %%%

Der niedersächsische Fruchtsaft-Hersteller beckers bester bringt sein Fruchtsaftsortiment mit neuem Erscheinungsbild ins Regal. Verantwortlich für das Re-Design ist Leo Burnett Laeufer, die Berliner Design und Lifestyle-Experten von Leo Burnett Deutschland.

"Andreas Laeufer und seinem Team ist es gelungen, unseren Leitsatz 'Fortschritt mit Tradition' und die hochwertige Qualität unserer Produkte in ein neues und modernes Erscheinungsbild zu transportieren. Mit dem Relaunch erhoffen wir uns einen Wettbewerbsvorteil durch einen hohen Shelf-Impact und gleichzeitig mehr Beliebtheit bei jüngeren Fruchtsaft-Fans“, sagt Sebastian Koeppel, Geschäftsführer von beckers bester und Ur-Enkel von Firmengründerin Bertha Becker.



Auffällig sei vor allem das selbstbewusste Farbkonzept der neuen Tetra-Packs und der "kühlpflichtigen"-PET-Flaschen: Jede der 17 verschiedenen Fruchtsaft-Sorten ist in einer kräftigen, vollflächigen Farbe gestaltet. In Kontrast dazu stehen alle weiteren Elemente wie Logo, Schrift und das illustrierte Fruchtmotiv in einfachem Weiß. Die Gestaltung folge so dem Trend der maximalen Reduzierung aller Informationen.



Andreas Laeufer, Executive Creative Director bei Agentur, ergänzt: "Gerade im umkämpften Fruchtsaft-Segment ist es wichtig, ein Produkt durch ein auffälliges und gleichzeitig emotionales Packaging positiv aus der Masse herauszuheben. Damit die bisherige Zielgruppe im Supermarkt weiterhin zu beckers bester greift, müssen natürlich die Markenwerte erkennbar bleiben." Die Produkte im neuen Packaging sind ab Anfang Mai im Handel.