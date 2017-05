%%%Strichpunkt gewinnt weltweiten DHL-Etat%%%

Die Deutsche Post DHL Group, Bonn, hat sich für Strichpunkt mit Sitz in Stuttgart und Berlin als neuen Agenturpartner für die Marke DHL entschieden. Strichpunkt wird das Corporate Brand Marketing in den Bereichen Markenmanagement und Visual Identity unterstützen und die Marke DHL weltweit begleiten. Vorausgegangen war ein mehrstufiges, international durchgeführtes Auswahlverfahren (wir berichteten). In der letzten Phase setzte sich Strichpunkt gegen drei Wettbewerber aus Großbritannien durch. Arjan Sissing, Senior Vice President Corporate Brand Marketing: "DHL war auf der Suche nach einer Agentur, die Markenmanagement und Erscheinungsbild auf internationalem Niveau schlüssig miteinander verbinden und weiterentwickeln kann. Der Ansatz von Strichpunkt, die Marke DHL konsequent digital zu denken und eine entsprechende Systematik für das Corporate Design zu präsentieren, hat uns überzeugt."

Jochen Rädeker, Managing Partner bei Strichpunkt: "Den Markenauftritt für die Nummer eins in der weltweiten Logistik mitentwickeln und mitgestalten zu dürfen, ist eine faszinierende Aufgabe – gerade im Kontext der Harmonisierung der sich ständig wandelnden Markentouchpoints in einer digitalen Umgebung."

Strichpunkt mit 100 festen Mitarbeitern spricht über sich als "die aktuelle Nummer eins in den Kreativrankings der deutschen Corporate Design-Agenturen". 1996 gegründet und inhabergeführt, arbeitet die Agentur für Brand Identity und Brand Experience von Stuttgart und Berlin aus für Kunden wie adidas, Audi, Porsche und Vorwerk sowie asiatische Marken wie Deli.