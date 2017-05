%%%Huth + Wenzel zeichnet als neue Leadagentur von Lufthansa Cargo%%%

Die deutsche Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo mit Sitz in Frankfurt am Main hat die ortsansässige Agentur Huth + Wenzel zum neuen Stammbetreuer gekürt. Der Dienstleister wird sich künftig um die Markenentwicklung sowie die weltweite Image- und Produktkommunikation des Unternehmens kümmern.

"Eine so spannende Marke zu betreuen ist eine großartige Chance, große Kommunikation zu machen. Wir freuen uns sehr darauf, Lufthansa Cargo in allen Kanälen erlebbar zu machen", so Andreas Liehr, Geschäftsführer von Huth + Wenzel. "Und wir freuen uns darauf, unsere Marke gemeinsam mit Huth + Wenzel weiterzuentwickeln. Mit dem guten Gefühl, dass die Agentur an unserer Seite nicht nur jede Menge Kreativkraft und strategische Kompetenz mitbringt, sondern auch Erfahrung im Durchblicken komplexer Dienstleistungen und Märkte", ergänzt Bettina Petzold, Head of Marketing Communication bei Lufthansa Cargo.

Huth + Wenzel ist in diesem Jahr in puncto Neugeschäft bereits kürzlich erfolgreich gewesen. Die Agentur zeichnet seit Februar als Lead-Agentur des Rhein-Main-Verkehrsverbunds. Zu den weiteren Kunden des 1992 gegründeten Dienstleisters zählen die Sparda-Banken, Merck, Lotto Hessen, Suzuki Europe und smartmobil.de. Die Kreativagentur erzielte 2015 unter der Führung von Heinz Huth und Andreas Liehr einen Umsatz von 20 Mio. Euro.