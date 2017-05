%%%Ofenstein entwirft Kampagne für Otto Kern-Düfte%%%



Die Kampagne der neuen Otto Kern-Düfte wird instore und auf mobilen Endgeräten ausgespielt (Foto: Mäurer & Wirtz)

Der Modehersteller Otto Kern hat seine neue Parfum-Marke Never Hide vorgestellt. Die Ende Mai startende Kampagne wurde von der Kreativagentur Ofenstein , München, entwickelt. Die Betreuung des Medien-Etats übernahm die inhabergeführte Mediaagentur Crossmedia aus Düsseldorf. Gegenstand der Werbemaßnahmen sind sowohl der Damen - als auch der Herrenduft ('For Her' und 'For Him') von Otto Kern. Die Kampagne, die mit den Claim 'Be different, be you. Never Hide' wirbt, soll Konsumenten zwischen 20 und 45 Jahre ansprechen.Der Schwerpunkt der Kommunikation liegt auf Bewegtbild-Werbung. Die Maßnahmen sollen über drei Wochen lang in den 100 größten Einkaufscentern ausgespielt werden. Zudem werden Duftsäulen als zusätzliche Werbeflächen in Shoppingmalls stationiert.Um die Zielgruppe zu erreichen, ist darüber hinaus geplant, Kunden auf mobilen Endgeräten über Geo-Targeting rund um Shopping Malls zu erreichen. Die Werbeaktivitäten werden zusätzlich um Social Media-Maßnahmen ergänzt. So sollen Influencer die Markenstory auf ihren Kanälen weitererzählen. Für die digitale Umsetzung zeichnet ebenfalls Crossmedia verantwortlich.Die Kampagne wird in insgesamt fünf Ländern mit PR-Maßnahmen ausgerollt. Das Sortiment der beiden Produktlinien ist ab Anfang Mai erhältlich.