%%%Mediaetat von Scandlines geht erneut an Initiative %%%

Die Hamburger Mediaagentur Initiative gewinnt die deutsch-dänische Reederei Scandlines mit Hauptsitz in der Hansestadt. Die Etatvergabe erfolgte in einem mehrstufigen Pitch. Der Gesamtetat umfasst die Mediaplanung sowie den Einkauf für alle Medien in Dänemark, Deutschland und Schweden.

"Initiative lieferte uns einen passenden strategischen Ansatz. Das Team um Tina Espelage überzeugte mit digitaler Kompetenz, Data Intelligence, Kreativität und Media-Expertise. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagt Michael Dietz, Manager Marketing & Sales von Scandlines.

Der Lead des Etats liegt in Dänemark. Initiative Hamburg ist für die Märkte in Deutschland, Niederlande und Polen verantwortlich. Auf Kreativseite arbeitet die Reederei wieder mit der Agentur Hjaltelin Stahl aus Dänemark zusammen.

Der Media-Schwerpunkt liegt vor allem auf dem digitalen Bereich. Entsprechend hoch ist der digitale Anteil, der bei 85 Prozent liegt. "Vor allem die Bereiche Programmatic und SEA bieten enormes Potential für eine zielgruppen-spezifische Ansprache der Konsumenten", sagt Bastian Schwärmer, Managing Partner Digital bei Initiative. Parallel konnte Initiative Deutschland die Reederei auch im Bereich Social Media überzeugen. Das Team um Direktorin Victoria Chyba ist ab sofort für die strategische Beratung sowie das Content- und Community Management der Facebook-Seite von Scandlines Deutschland verantwortlich.

Initiative baute sein Kundenportfolio auch im Bereich Healthcare aus. Nach einem mehrstufigen Pitch ist der Dienstleister seit Januar 2017 für den schwedischen Mundhygiene-Spezialist TePe aktiv und verantwortet seither den Gesamtetat.