%%%Škoda, KMS Team und der DNA-Kristall %%%



Für das neue Škoda Corporate Design kreierte KMS Team ein DNA-Kristall (Foto: Screenshot)

Basierend auf der Formensprache des tschechischen Kubismus und böhmischer Kristallkunst hat KMS Team das Corporate Design für ihren Kunden Škoda überarbeitet und einen DNA-Kristall kreiert. In Anlehnung an traditionelles Handwerk und der Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenes Stilrichtung greift das neue Corporate Design auch den Škoda Markenkern 'Driven by Inventiveness - Clever Ideas since 1895' auf.

Signatur der Marke ist die neue eigens entwickelte Hausschrift 'Škoda Next'. Dazu heißt es: "Sie transportiert die Markenwerte 'simplifying, surprising, human' und vereint geometrisches und humanistisches Design in einer Schriftfamilie."

Die bekannte Farbe Grün bleibt Akzent des Erscheinungsbildes. Es wird jetzt reduzierter in der Veredelung eingesetzt. Das Logo, der "geflügelte Pfeil", wurde für digitale Anwendungen leicht überarbeitet. Er steht als Symbol für Erfindergeist, Dynamik und die Zukunftsausrichtung der Marke.

Stefan Büscher, Leiter Marketing und Produkt Škoda: "Über die Emotionalisierung der Marke und die Stärkung des Designs an allen Touchpoints binden wir unsere Kunden noch stärker an uns. Neben der Modell-Offensive mit dem für Škoda typischen kristallinen Design ist unser neues Erscheinungsbild das wichtigste Element für die neue Skoda Markenwelt."

Patrick Märki, Managing Director und Creative Director KMS Team: "Für uns war es eine große Freude, zusammen mit Škoda die Schätze der Marke zu heben und durch ein neues Corporate Design auf den Punkt zu bringen. Die Marke nutzt ihr Momentum: Die Markenidentität wird nun konsequent über das Design und inhaltsstarke Kommunikation erlebbar. Das Markenerlebnis wird frischer, agiler und digitaler."