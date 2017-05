%%%TZMO-Hygienemarke Seni geht in die Werbe-Offensive%%%



Erstmals wird bei der neuen crossmedialen 'Seni'-Kampagne auf Onlinemedien gesetzt (Foto: ITMS Marketing)

Nach wie vor gehört Blasenschwäche, ob bei Männern oder bei Frauen, zu den Tabuthemen. Wie auch 'Tena Lady' und 'Always Discreet' setzt TZMO mit Hauptsitz in Torun (Polen) für sein Produkt 'Seni' auf Enttabuisierung - und erstmals auf Onlinemedien. Dabei an Bord die Bad Nauheimer Agentur ITMS Marketing, die eine neue crossmediale Kampagne beisteuert.

"Bei der neuen Kampagne wurden erstmals weitreichende Kommunikationskanäle gewählt, um noch mehr Menschen und vorrangig die online-affinen Zielgruppen zu erreichen. Gleichzeitig möchten wir mit der Kampagne dazu beitragen, dem tabubehafteten Thema Blasenschwäche seine Schärfe zu nehmen und zeigen, dass auch mit einer Blasenfunktionsstörung ein aktives und unbeschwertes Leben möglich ist", erklärt Piotr Daszynski, Geschäftsführer der TZMO Deutschland GmbH.

Neben Printmotiven und Online-Videos sollen Kampagnen-Webseiten die "spezifischen Vorteile" der 'Seni Lady' und 'Seni Man' aufzeigen. In den Videospots werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Frauen und Männer berücksichtigt. So wurden die Themenumfelder Fußball und Kinoabend mit Freundinnen gewählt, die sich auch in den Motiven der Print-Anzeigen und Kampagnen-Webseiten widerspiegeln. Auch die Slogans 'Denn in meinem Leben führe ich Regie' und 'Stärker als jede Viererkette' greifen die Themengebiete auf.

Die neuen Werbespots sind vorrangig auf verschiedenen Online-Plattformen zu sehen. Hierzu zählen Mediatheken von TV-Sendern, unter anderen 'Pro7'. Die Print-Anzeigen erscheinen in Lifestyle-, Apotheken- und Sanitätshausmagazinen. Anzeigen in ausgewählten B2B-Publikationen richten sich an das Fachpublikum in Apotheken und Sanitätshäusern. Zudem werden die Werbevideos in zahlreichen Apotheken deutschlandweit direkt über einen Monitor ausgestrahlt.