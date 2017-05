%%%AirBnB startet Pitch um globalen Kreativ-Etat%%%

Die Online-Plattform für Unterkünfte AirBnB startet einen Pitch um den globalen Kreativ-Etat. Chief Marketing Officer Jonathan Mildenhall wird den Review-Prozess leiten.

Der jetzige Etathalter TBWA\Chiat\Day gab bereits bekannt, nicht erneut an einem Pitch teilzunehmen. Die Omnicom-Tochter hatte den ersten Kreativ-Etat für AirBnB 2014 gewonnen. TBWA\Chiat\Day hat eine Reihe preisgekrönter Kampagne für AirBnB realisiert wie etwa "Is Man Kind?" oder den Stunt auf der Themse, wo ein Hausboot den Fluss entlang schipperte.

Bis Ende 2017 wird TBWA\Chiat\Day weiter an einigen Projekten mitarbeiten, jedoch hat AirBnB den kürzlich gesendeten Spot für den Super Bowl im Februar 2017 bereits In-House konzipiert.