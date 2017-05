%%%superReal gewinnt Online-Etat von Weber Grill %%%

Nachdem superReal in diesen Jahr bereits Gerry Weber und Liebeskind als Neukunden melden konnte, hat sich die Hamburger Digitalagentur nach einem mehrstufigen Pitch nun auch die Online Maintenance-Betreuung für die Grillmarke Weber in der EMEA-Region gesichert.

Die Zusammenarbeit umfasst das Content Management, E-Mail Marketing und Landingpages sowie den Rollout EMEA-weiter Kampagnen. Darüber hinaus ist die Agentur für die Bereiche Analyse, Konzeption, Frontend-Development und Kampagnenentwicklung der Barbecue-Marke zuständig.

superReal betreut den in Illinois ansässigen Grillhersteller Weber-Stephen Products LLC aktuell in den EMEA-Ländern Deutschland, Österreich und den Niederlanden, weitere Länder sollen folgen. Den Bereich Analyse supportet die Agentur zudem in die USA.



George Stephen hatte 1952 den Weber Kugelgrill erfunden und den Grillmarkt revolutioniert. Heute besitzt das familiengeführte Unternehmen mit seinen Produkten "Kultstatus" und setzt immer wieder neue Maßstäbe für das High End Gourmetgrillen.