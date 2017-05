%%%Supermoon wird zu Wynken Blynken & Nod und gewinnt elbgold sowie Barbie%%%

Zum zweiten Geburtstag am 1. Juni 2017 schenkt sich die Hamburger Agentur Supermoon einen neuen Namen und hört künftig auf Wynken Blynken & Nod. Der Name geht zurück auf ein Gedicht, das 1889 von Eugene Field verfasst wurde. Es erzählt von drei Kindern, die zwischen den Sternen fischen: Wynken Blynken & Nod.

"Das Gedicht inspiriert uns, dort nach Ideen zu suchen, wo vor uns noch keiner war", so Kreativchef und Mit-Gründer Matthias Erb. Zu den Gründen erklärt Jens Theil, ebenfalls Kreativchef und Mit-Gründer: "Wir haben in den letzten zwei Jahren zwei Dinge gelernt: 1. Wir wollen unsere Zeit unseren Kunden widmen und nicht in juristischen Scharmützeln vergeuden. 2. So originell ist der Name mit dem Mond offenbar doch nicht."

Wynken Blynken & Nod blickt auf zwei erfolgreiche erste Jahre zurück. Zuletzt gewann die Agentur den Etat der elbgold Kaffeerösterei in Hamburg und sicherte sich in einem Pitch den Projektetat von Barbie. Zuvor lancierte sie ihre erste internationale Kampagne für die Schuhmarke Marco Tozzi. Mittlerweile vertrauen die Kunden moebel.de, bulthaup, Mattel, 'Neon', Marktkauf, myToys, Rich&Royal, die Millerntor Gallery und Tchibo auf Wynken Blynken & Nod.

Dementsprechend geht der Wachstumskurs der Agentur weiter. Zuletzt konnte die Agentur Adrian Carrera für sich gewinnen. Der Art Director mit starker Digitalkompetenz stößt von Jung von Matt/Donau zu dem achtköpfigen Team von Wynken Blynken & Nod. Weitere Verstärkung in Form eines Seniortexters und eines Juniorberaters wird gerade gesucht.

"Ein neuer Name gibt fast so viel Energie wie eine komplette Neugründung. Auch wenn wir das jetzt nicht alle zwei Jahre vorhaben", so Erb. Die Umfirmierung wird am 10. Mai bei einer großen Party im Rahmen des ADC gefeiert.