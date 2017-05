%%%Premiere: Die neue Beck’s-Kampagne aus der Feder von Serviceplan Campaign International %%%



Das 'Beck’s' Schiff - die Alexander von Humboldt – bleibt Anker in der Kommunikation und wird auf eine Gastrolle reduziert (Foto: Serviceplan)

Mit dem Claim 'Erst mit dir wird’s legendär' startet am 8. Mai 2017 die neue 'Beck’s'-Markenkampagne aus dem Hause Anheuser-Busch InBev, Bremen. Konzept und Kreation stammen von Serviceplan Campaign International, die den Etat im Rahmen eines Pitches von BBDO zum Jahresbeginn übernommen hat. Ziel des crossmedial angelegten Konzepts ist die zeitgemäße Weiterentwicklung des Markenimages und eine damit verbundene Neu-Interpretation des übergeordneten Leitmotivs "Freiheit".

Den hiesigen Biermarkt beschreibt Oliver Bartelt, Head of Communications, Anheuser-Busch InBev Deutschland wie folgt: "Auch wenn der deutsche Biermarkt aktuell eine kleine Verschnaufpause einlegt, ist der Gesamtmarkt langfristig betrachtet rückläufig. Innerhalb des Marktes zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Trotz des rückläufigen Gesamtmarktes verzeichnen Bereiche wie alkoholfreie Biere, Premiummarken und Spezialitäten wachsende Abverkaufszahlen. Auf diese Bereiche konzentrieren wir unsere Anstrengungen und investieren hier in bestehende und neue Marken. Sie können ihre Marketinggelder nur einmal ausgeben – dementsprechend setzen wir wirtschaftlich betrachtet natürlich den Schwerpunkt in den Bereichen, die Wachstum verzeichnen, also die genannten Segmente Premium/Superpremium (was den Preis betrifft) und Alkoholfrei/Spezialitäten."

Die neue Kampagne setzt "auf die Einzigartigkeit eines jeden Moments, der erst durch jeden Einzelnen zu etwas Legendärem gemacht werden kann". Musikalisch unterstrichen wird die Kernaussage der Kampagne mit dem Musikstück "Legendary" der US-amerikanischen Rock- und Bluesband Welshly Arms. Das bekannte 'Beck’s' Schiff - die Alexander von Humboldt – bleibt Anker in der Kommunikation wird aber auf eine Gastrolle reduziert.

"Der neue 'Beck’s'-Spot zeigt deshalb nicht mehr nur Bilder der entlegensten Ecken der Welt, sondern Geschichten von Menschen und ihren persönlichen Momenten", sagt Susanne Koop, Marketing-Managerin bei Anheuser-Busch Inbev Deutschland und verantwortlich für die Marke 'Beck's'.

Markus Kremer und Thomas Heyen, Kreativgeschäftsführer bei Serviceplan: "Für eine solch souveräne Marke zu arbeiten macht einfach Spaß - nicht viele Marken können sich in der Kommunikation so zurücknehmen und die Emotion sprechen lassen. Dabei beruht die Kampagne auf einer einfachen wie einleuchtenden Formel: Großartige Momente ohne dich, können keine großartigen Momente sein."

Der TV-Spot richtet sich insbesondere an junge, urbane Biergenießer mit Entdeckergeist. Zielgruppenspezifisch ausgesteuerte Digital-Formate sowie Point-of-Sale- und Marketing-Maßnahmen auf großen Festivals kommen ergänzend zum Einsatz. Ein weiteres Element stellt zudem ein großflächiges Blow-up an der 'Beck’s'-Brauerei in Bremen dar.

Das Team bei Serviceplan Campaign International setzt sich zusammen aus den beiden Kreativgeschäftsführer Markus Kremer und Thomas Heyen, Lars Holling als Management Supervisor, Florian Klietz (Geschäftsführer Beratung), Sebastien Stabenau (Creative Director Art), Sämi Sebastian Bouchareb (Senior Copy Writer), Sabrina Schwartz (Senior Account Manager) und Alessandro Panella (Geschäftsführer Strategie). Regie führte Jack Driscoll zusammen mit Markenfilm Berlin. NHB setzte die Postproduktion um. Als Fotograf zeichnet Lars Borges verantwortlich. Die Musiklizenzierung erfolgte mit der Partner-Agentur Spark Marketing Entertainment. Die vorausgegangene Marktforschung wurde von der Insights Agentur Q | Agentur für Forschung begleitet. Als Mediaagentur ist wie bisher auch Carat, Hamburg, verantwortlich.

Die neue Kampagne wird von Mai bis September 2017 in der Aussteuerung in unterschiedlichen Fassungen laufen.