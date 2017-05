%%%C3 gewinnt Social Media-Mandat von Hertz%%%

Die deutsche Niederlassung des US-amerikanischen Fahrzeugvermieters Hertz in Eschborn stellt sich in Sachen Social Media Marketing neu auf: Die Content Marketing-Agentur C3 mit Zentrale in Berlin übernimmt die Betreuung der Kommunikationsstrategie, der Content Produktion, des Monitoring und des Community Management, sowie Performance und Mediaplanung verschiedener Social Accounts. Die Zusammenarbeit startet im Juni 2017.

Hertz Marketing Manager Germany Johanna Narr sagt: "Mit unserem neuen Social Marketing-Programm wollen wir eine eigenständige Kundenansprache für den deutschen Markt schaffen."

Das Projekt wird vom Frankfurter C3 Standort betreut. Der hierfür neuaufgestellte Social Newsroom bedient die Social Media-Kanäle von Hertz und produziert für diese Content, um bestehende und neue Zielgruppen zu erschließen und hohes Engagement zu erreichen. Darunter fällt auch das Monitoring der Kanäle, damit Social Media zu einem Customer-Relationship-Management-Tool für Hertz wird und so die Kommunikationsstrategie optimiert werden kann.

"Das Projekt zeigt unsere Vielseitigkeit. Unser Fokus liegt klar neben der Erstellung von kreativen Social Contents in Zusammenarbeit mit rethink auf der gezielten Ausspielung der Inhalte durch unser Media und Performance Team", so Burkhard Tewinkel, C3-Geschäftsführer der Standorte Berlin und Frankfurt.

Bereits seit Anfang 2017 betreut die Londoner Agentur SevenC3 das britische Social Media Marketing von Hertz. So kann C3 die Vorteile seines Netzwerks nutzen: Für Hertz kombiniert die Agentur die Erfahrung von SevenC3, die Social-Expertise von rethink und die strategische Content-Expertise von C3.