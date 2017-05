%%%So lässt sich's leewe: Ikea eröffnet mit Grabarz & Partner Wetzlar-Filiale auf hessisch%%%

Die Eröffnung eines neuen Ikea Einrichtungshauses am 18. Mai in Wetzlar feiert der Schwedische Möbelhändler mit einer Kampagne unter dem Motto 'So lässt sich's leewe'. Bei der sechsten Hauseröffnung aus der Feder der Hamburger Agentur Grabarz & Partner war erneut die Düsseldorfer Eventagentur Initialwerk bei der Umsetzung an Bord. Die Agenturen entwickelten die Inhalte der Kampagne aus Beiträgen der Mitglieder von Ikea Family.

"Mit dem Konzept für die Region um Wetzlar zeigen wir ein weiteres Mal, dass wir daran glauben, Markenloyalität durch Kommunikation auf Augenhöhe zu erzielen. Für uns steht im Vordergrund, den Menschen nah zu sein, sie einzubinden und gemeinsam mit ihnen die Eröffnung ihres Ikea Einrichtungshauses zu feiern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir unsere Ikea Family Mitglieder dafür begeistern konnten, Teil unserer Kampagne zu werden", sagt Max Bohne, Projektleiter bei Ikea.

Anfang Januar 2017 hatte Ikea die Mitglieder des Kundenbindungsprogramms in der Region kontaktiert, um zu erfragen, was das Leben in Mittelhessen so besonders macht. Die Kampagne greift die Tipps auf und macht die Menschen direkt zu den Protagonisten der Motive. Ikea veranstaltet ferner zwei Wochen vor der Eröffnung eine Tour durch Mittelhessen. Zu den Maßnahmen zählen außerdem weitere Aktionen wie ein Frühstück im Bett unter freiem Himmel, ein Grüne Soße-Fest mit Rezepten sowie eine Picknick-Radtour mit 300 Teilnehmern und Startpunkten in Marburg, Gießen und Wetzlar. Alle Events verbindendet ein Tourbus, der vorab Lust auf die Veranstaltungen machen soll.