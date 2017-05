%%%Ballhaus West und NABU werben für mehr Gartenvielfalt %%%

Die Berliner Agentur Ballhaus West hat für den Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) eine Kampagne zur biologischen Vielfalt im eigenen Garten oder auf dem Balkon gestartet. Die Aktion mit dem Claim 'Gönn dir Garten' will mit unterschiedlichen praktischen Tipps vermitteln, wie Naturschutz im Garten einfach umzusetzen ist.

Die Online-Kampagne startet auf Social Media-Plattformen u.a. mit dem Gönn-dir-Garten-Spot. Es folgen zudem Aktionen im öffentlichen Raum. Auf der Kampagnenwebsite www.NABU.de/gartenvielfalt lassen sich individuelle Wünsche und Erwartungen an die Zeit im Garten spielerisch testen. Tipps und Give-Aways werden an Interessierte in einem "Gartenglückspaket" zur Verfügung gestellt.

