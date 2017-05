%%%Edelman.ergo kommuniziert für Global Citizen %%%

Das Hamburger Team der Agentur Edelman.ergo betreut die Kommunikation der internationale Nichtregierungsorganisation Global Citizen, die im Rahmen des G20-Gipfels in Hamburg ein Festival veranstaltet. Mittels Musikfestivals und der Unterstützung von Megastars und politischen Größen setzt sich die agierende NGO weltweit gegen Armut und Ungleichheit ein. Dieses Konzept kommt nun am 06. Juli 2017 – dem Vorabend des G20-Gipfels – auch in die Hansestadt. Unterstützt wird Global Citizen hierbei von namhaften Künstlern wie Herbert Grönemeyer, Coldplay, The Chainsmokers und Ellie Goulding.

Das Besondere dabei: Die Mehrheit der 9.000 Festivaltickets können nur über politisches Engagement verdient werden. In insgesamt drei Kampagnenphasen haben Global Citizens via Social Media, Mailings und Telefonaktionen die Möglichkeit, sich aktiv an die Führungseliten der G20 Länder zu wenden und sich so für eine gerechtere Weltzukunft einzusetzen.

Edelman.ergo hat für Global Citizens Premiere in Deutschland eine maßgeschneiderte Media Relations-Kampagne entwickelt, abgestimmt auf die kommunikativen Bedürfnisse der NGO und ihrer Stakeholder. Entsprechend verantwortet der Hamburger Standort die Medienarbeit und Presse-Akkreditierung rund um das Festival.