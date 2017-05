%%%Accenture kauft Australische Indie-Shops%%%

Das Beratungsunternehmen Accenture mit Headquarter in Dublin übernimmt zwei australische Firmen: die Inhaberagentur The Monkey und den Design Shop Maud. Beide Dienstleister werden Teil von Accenture Interactive und stärken die Markenstrategie in Australien und Neuseeland. The Monkeys CEO Mark Green, die beiden Chief Creative Officer (CCO) der Agentur Justin Drape und Scott Nowell, sowie Mauds CCO David Park bleiben in ihren derzeitigen Positionen und übernehmen weitere Führungsaufgaben bei Accenture Interactive.

Zu den Kunden von der 130-köpfigen Agentur The Monkey zählen unter anderem Ikea, Telstra und Quantas. Maud hat Unternehmen wie ABC, Coca-Cola, Google und die Sydney Dance Company auf seiner Klienten-Liste.



Die beiden australischen Dienstleister sind Accentures neuste Zukäufe. Im April 2017 übernahm die Beratungsfirma mit hiesigem Sitz in Hamburg die ortsansässige Digital-Agentur SinnerSchrader (siehe Meldung). Zu Accenture gehören auch die britische Inhaberagentur Karmarama, die belgische Integrated Communications-Agentur Kunstmaan, die japanische Full-Service Digital-Agentur IMJ, die brasilianische Independent Digital-Agentur AD.Dialet, das Creative Tech Studio Chaotic Moon, Content Creator Brightstep aus Schweden, die Design Agency Fjord und die in Melbourne ansässige Agentur Reactive.