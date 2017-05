%%%ame Awards 2017: Serviceplan holt Grand Award%%%

Die Gewinner der ame Awards für Werbung und effektives Marketing 2017 stehen fest. Insgesamt wurden ein Grand Award, drei Platinum Awards, ein Green Award, 25 goldene ame Awards, 32 Silber Awards,

30 Bonze Awards sowie 30 Finalist-Zertifikate vergeben. Mit einem Grand Award, 15 Gold Awards, 13 Silber Awards und vier Bronze Awards haben die teilnehmenden Agenturen sehr gut abgeschnitten und sich den Top-Platz auf dem Sieger-Treppchen gesichert.

Die Münchener Agentur Serviceplan ist mit dem Grand Award für "DOT. The First Braille Smartwatch" für Dot. Incorporation ausgezeichnet worden. Diese Arbeit wurde außerdem mit drei weiteren goldenen ame Awards belohnt worden. Weitere drei Gold-Medaillen bekommt das deutsche Serviceplan-Team in Zusammenarbeit mit Plan.Net und Serviceplan Austria (2). Zweimal Silber und zweimal Bronze gab es noch on top. Darüber hinaus gehen noch einmal Silber ebenfalls zusammen mit Plan.Net und einmal Bronze in Kooperation mit Serviceplan France. Last not least nimmt Serviceplan noch je einmal Silber und einmal Bronze für den Kunden The Fashion Magazine Hijack in Empfang.



Die Berliner Agentur Heimat gewinnt beim diesjährigen ame-Wettbewerb viermal Gold und siebenmal Silber - dreimal Gold und viermal Silber für den Kunden Hornbach und einmal Gold und dreimal Silber für "#Paintback" im Auftrag von Legacy.

Die WPP-Tochter Ogilvy Germany holt dreimal Gold für "The tear-off poster for 'Mein Kampf - against racsim". Die Arbeit wurde darüber hinaus noch mit drei silbernen ame Awards und einem Bronze-Award ausgezeichnet. Ogilvy Germany bekommt zudem einmal Silber für den Kunden German Rail.



Weitere ame Gewinner sind: Vok Dams mit einem Silber-Award für BMW sowie thjnk mit einmal Bronze für Audi.



Alle ame Gewinner 2017 finden Sie hier.