%%%miree und Blood werfen Tischregeln über Bord%%%



Wie im vergangenen Jahr werden auch mit den aktuellen 'miree'-Motiven wieder Tischregeln gebrochen (Foto: Karwendel-Werke Huber)

Auch in diesem Jahr startet 'miree' pünktlich zur Grillsaison seine Marketingoffensive. Verantwortlich sind erneut die Hamburger Agentur Blood Actversing für den Kreativ-Part und die ortsansässige HMS Group Vizeum für die Mediaschaltung.

Unter dem Motto "Unverschämt locker. Unverschämt lecker" werden wieder Tischregeln über Bord geworfen. Die Motive, die in Print, OoH, Online und POS zu sehen sind, richten sich an urbane Genießer im Alter zwischen 20 und 49 Jahren.

"Mit unserer Kampagne 'Unverschämt locker. Unverschämt lecker.' haben wir im letzten Jahr einen klaren Erfolg erzielt", so Gernot Döffinger, Leiter Marketing Karwendel-Werke Huber. "Deshalb kommunizieren wir auch in diesem Jahr wieder auf unverschämt lockere Art und Weise. Da 'miree' der perfekte Begleiter für und durch die Grillsaison ist, legen wir am POS und in ausgewählten Medien unseren Schwerpunkt auf dieses Thema. So möchten wir noch mehr Konsumenten von der locker-leckeren Vielfalt von 'miree' überzeugen und über das Setzen weiterer Kaufimpulse unsere Marktführerschaft im LEH weiter ausbauen."

Bei der Printkampagne kommen Titel wie 'Barbara', 'deli', 'Jamie Magazin' oder 'Neon' zum Einsatz. Die Plakatierung ist an über 800 OoH-Großflächen in innerstädtischen Top-Lagen in München, Hamburg, Frankfurt, Köln und Stuttgart zu sehen. Ergänzt wird die Großstadtkampagne mit POS-nahen Plakatierungen an 96 ausgewählten Märkten, um direkte Kaufimpulse zu generieren.

Am POS soll die Zielgruppe zusätzlich zum Trend-Thema Grillen durch Pappsäulen, Aufsteller mit Rezeptkarten zum Mitnehmen angesprochen werden. Die Rezeptideen von den 'Foodboom'-Kochprofis werden auch Online und über die Social Media-Kanäle von 'Foodboom' und 'miree' gestreut.