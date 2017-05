%%%Aus KNSK West wird KNSK brand lab%%%



(v.l.) Janett Schwerdtfeger und Kim Alexandra Notz (Foto: KNSK)

KNSK hat mit der Neuausrichtung ihres Essener Standortes auf reine Markenberatung einen Namenswechsel verbunden. Seit Februar dieses Jahres heißt die 2013 gegründete KNSK West Niederlassung KNSK brand lab. Auf dem Gelände des UNESCO-Welterbe Zollverein wird unter anderem der Kunde Evonik betreut.

Mit der Verknüpfung von Strategie, Kreation und Content durch KNSK brand lab, KNSK und Bissinger plus decke man gemeinsam alle Facetten anspruchsvoller Markenkommunikation ab. Dazu Kim Alexandra Notz, Managing Partner von KNSK und Bissinger plus: "Für die konsequente Übersetzung einer Markenstrategie ist es sinnvoll, wenn ein Unternehmen von der Analyse bis zur Umsetzung von uns begleitet werden kann. Zudem befinden wir uns in einer Zeit, in der sich das Marketing in immer mehr Disziplinen aufsplittert, Themen aber übergreifend und crossmedial inszeniert werden müssen. Insofern stellt die übergreifende Koordination aller Gewerke und die konsistente strategische Markenführung einen wichtigen und logischen Baustein in unserer Agenturfamilie dar."

Notz führt hauptverantwortlich die neue Markenberatungstochter. Die operative Leitung als Head of Brand Consulting übernimmt Janett Schwerdtfeger. Sie war, bevor sie 2016 zu KNSK West kam, bei der GMK Markenberatung und arbeitete dort u.a. für Kunden wie BMW, Bosch, BSH, Vaillant, Trumpf und den WDR.

"Es ist falsch zu glauben, dass ein Image-Film und ein Mitarbeitermagazin allein genügen, um Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen. Tatsächlich muss die Marke viel stärker in den Arbeitsalltag integriert werden, beispielsweise über Führungsinstrumente und regelmäßiges Schulen der Mitarbeiter. Dies ist nur einer der möglichen Fehler der internen Implementierung, auf die wir künftig abzielen", so Schwerdtfeger.

KNSK brand lab will künftig auch einen Schwerpunkt auf das Monitoring des Markenerfolgs legen und führt im Rahmen einer Master-Arbeit für die Hochschule Düsseldorf eine Studie zum Thema "Marken-Controlling bei B2B-Unternehmen" durch. Die Unterstützung praxisorientierter Studien zur Markenarbeit sowie White Paper zu Fallstudien und Marktforschungsergebnissen soll in Zukunft verstärkt werden.