elbdudler übernimmt seoseo



(v.l.) Christopher Rohs und Julian Barkow (Foto: elbdudler)

Die Hamburger Kreativagentur elbdudler erweitert ihre Media-Unit und übernimmt den 2011 von Julian Barkow gegründeten Performance-Spezialisten seoseo.

Zeitgemäße Markenführung sei das perfekte Zusammenspiel von Kreation und Performance. Denn nur wenn beide Gewerke an einem Strang ziehen, entstehe relevante Markenkontakte in digitalen Kanälen, heißt in der Begründung.

Aus der bisherigen Performance-Unit der elbdudler wird ab sofort das Team Digital Media. Die Leitung übernimmt Julian Barkow. "Der Zusammenschluss eröffnet beiden Seiten völlig neue Chancen. Gemeinsam konnten wir uns bereits gegen große Mediaagenturen in Pitches durchsetzen. Unser Ziel: den Digital Media Markt gemeinsam mit den elbdudlern neu zu gestalten", so Barkow.

elbdudler wurde 2009 gegründet und beschäftig knapp 100 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen Bahlsen, Johnson & Johnson, Philips, L’Oréal und Iglo. Die Geschäftsführung der Digitalagentur verantworten Gerd Keller (36, Kreation), Rodja Schmitz-Hübsch (36, Beratung), Christopher Rohs (31, Strategie) und Julian Vester (33, Gründer/Administration).